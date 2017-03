Dix-neuf capsules et un livre pour fêter25 ans de théâtre

Un livre souvenir

A l'occasion de ses 25 ans, la Grange de Dorigny s'offre un ouvrage souvenir. Réalisé sous la houlette de Cecilia Galindo, Jonas Guyot et Lise Michel, passés par les bancs de l'UNIL et fidèles spectateurs du théâtre universitaire, ce livre de 168 pages et édité par l'UNIL survole 25 ans de création. En textes et en images. Il réunit toute une série d'entretiens menés avec les directrices du théâtre mais, surtout, avec de nombreux metteurs en scène qui ont fait vivre le plateau installé dans la grange. Fabrice Gorgerat, Marielle Pinsard, Benjamin Knobil, Gianni Schneider, Matthias Urban,... plus de 20 créateurs se sont prêtés au jeu des souvenirs ou de l'interview. Facile d'accès, l'ouvrage ce picore ou se dévore.