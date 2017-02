Jean-Gabriel Chobaz déconstipe le bébé de Feydeau

Pas question de tourner autour du pot! Jean-Gabriel Chobaz lève le rideau, mardi, sur la nouvelle création de son Théâtre du Projecteur. Après Tailleur pour dames – monté il y a vingt-cinq ans à l’Octogone dans un dégradé de noir et blanc – le Lausannois se frotte à son deuxième Feydeau. Et promet, cette fois-ci, une version «kitsch et déjantée» de l’une des plus brillantes farces conjugales (et délicieusement scatologique) du maître du vaudeville français: le célèbre On purge bébé. Avec costumes colorés et perruques éclatantes dans un écrin sobre. Sans oublier l’ajout de quelques chansons modernes. Car l’artiste y a pris goût depuis son adaptation de Huit femmes, directement inspirée du film musical d’Ozon.

«J’ai envie de rendre hommage au théâtre vif et percutant de Faydeau.»

«Je souhaite proposer un spectacle populaire mais intelligent, confie l’artiste, parce que j’ai envie de rendre hommage à ce théâtre vif et percutant. On croit souvent que le boulevard se réalise par-dessus la patte, que monter une comédie est facile et que l’humour contenu dans le texte se suffit à lui-même. Loin de là! Mais c’est passionnant de se frotter à cet auteur. Il faut jongler entre la comédie et l’exagération qui se dégagent de l’intrigue – ce qui fait rire le spectateur – et la réalité que vivent les protagonistes, pour qui tout ce qui se passe est sérieux et vital. Dans un vaudeville, les personnages jouent véritablement leur vie quand les péripéties surgissent.»

Dans On purge bébé, rien ne se passe (évidemment) comme prévu, avec une situation de départ banale qui dérape totalement. En un acte, on y suit les aventures d’une petite famille bourgeoise. Pour cause de constipation de bébé, les affaires de papa en prennent un coup. Chez les Follavoine, Monsieur, porcelainier de profession, projette de fournir toute l’armée française en vases de nuit incassables. De son côté, Madame n’est préoccupée que de faire prendre une purge à leur fils Toto, aux intestins bloqués. Le refus de l’enfant réduira à néant les ambitions du père, à l’heure où il comptait mener une démonstration face à ses investisseurs. De quoi transformer en catastrophe le déjeuner d’affaires.

Un bébé transformé en Tanguy

Pourquoi revenir au maître français du vaudeville, après s’être illustré, ces dernières années avec Ionesco, Handke ou Camus? «Ce qui réunit ces auteurs, c’est l’absurdité de l’être humain et l’incohérence du monde à travers leurs écritures et leurs époques. Au-delà des gags qui s’enchaînent, On purge bébé est plus contemporain qu’on ne pourrait le penser. C’est un matériau idéal pour observer la société et, encore aujourd’hui, démolir ses travers et sa médiocrité. Feydeau a écrit ce texte au début du XXe siècle, à une époque puritaine qui voyait les suffragettes se battre pour faire évoluer le statut de la femme. Elles étaient dans le viseur de la société bien-pensante. L’auteur s’en est inspiré pour la maman, une femme au caractère fort. C’est courageux! En filigrane, on peut aussi lire une satire autour de l’enfant roi. En 2017, ces questions sont toujours d’actualité. Dans la pièce, le «bébé» a 6 ou 7 ans. Moi, j’y vois un ado, un Tanguy qui peine à quitter le nid familial.»

Pour incarner le constipé? Le comédien Raphaël Bilbeny, diplômé de l’Ecole de théâtre Les Teintureries. A ses côtés, Frank Michaux – qui a été un sublime Caligula dans la dernière production de Jean-Gabriel Chobaz, la saison passée –, mais aussi Anne Compte, Michèle Grand et Claudine Berthet. Chacun poussera la chansonnette, grâce aux partitions arrangées par Timothée Haller. «Hormis les chansons et l’arrangement de quelques détails trop datés, je n’ai quasi pas touché au texte, assure le metteur en scène. Chez Feydeau, tout a une place très précise. Déstabiliser les articulations élaborées avec finesse casse toute la dynamique du vaudeville.» Mais Jean-Gabriel Chobaz d’avouer qu’il s’est tout de même autorisé un ajout de taille: un «prologue bien délirant qui ne devrait pas passer inaperçu.» Secret gardé jusqu’à la première. (24 heures)