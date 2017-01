«L’enculé au chapeau» débarque au Pulloff

Certaines pièces sont difficiles à vendre parce qu’elles mettent un coup de pied dans le politiquement correct, au risque de décourager une partie du public. D’autres parce qu’elles s’accompagnent d’une aura sulfureuse qui brouille la perception du projet. Rien de tout cela pour l’équipe du Théâtre Claque, qui s’avoue pourtant très impatiente de découvrir, dès ce soir, la réaction des spectateurs qui feront connaissance avec leur Enculé au chapeau. Une pièce au titre provocateur, signée par le jeune dramaturge américain Stephen Adly Guirgis – surtout connu dans les contrées francophones pour un autre de ses textes, Dura Lex, ou pour la série télévisée sur la naissance du hip-hop The Get Down, créée l’an dernier avec le réalisateur Baz Luhrmann pour Netflix.

«A Broadway, où la pièce a eu un très gros succès lors de sa création en 2011, toute la promotion s’est réalisée avec un titre censuré sur les affiches ou imprononçable à la télévision américaine, s’amuse le metteur en scène Geoffrey Dyson. Nous n’avons pas ce problème en Europe, mais je reste très curieux de voir comment ce texte sera accueilli. Car la langue de Guirgis est directe: les jurons sont très présents dans la bouche des personnages et, face aux gros mots, chaque spectateur réagit différemment. L’un des principaux défis a, d’ailleurs, été de réussir à traduire l’argot new-yorkais, en veillant à ne pas lui donner, en français, une couleur trop régionale.» Car les thèmes traités dans L’enculé au chapeau dépassent les questions linguistiques ou la vulgarité. Derrière ces enjeux formels, il est surtout question de couple, de réalisation de soi, de fidélité amoureuse. D’addictions et de dépendances, aussi, avec des tacles envoyés à la bien-pensance d’organisations telles que les Alcooliques anonymes.

A sa sortie de prison, Jackie, un dealer portoricain hyperactif, est bien décidé à se racheter une conduite. Mais entre ses vieux démons et son envie de filer droit, pas facile de renouer avec Veronica, sa petite amie cocaïnomane. Et les choses se compliquent lorsque, au moment de lui faire l’amour, il découvre dans l’appartement le chapeau d’un inconnu. Qui donc est «l’enculé» qui a profité de son passage au trou pour chatouiller sa belle? «Au-delà de la situation comique, se profile la question beaucoup plus importante de l’honneur, envers soi-même et envers autrui, observe le metteur en scène. Cette pièce est très curieuse et c’est ce qui m’a séduit. Elle mélange différents styles. C’est à la fois une farce sexuelle et une étude sociale, avec des côtés vaudevillesques à la Feydeau. Les personnages réagissent de manière brute à ce qui leur arrive sans passer par des circonvolutions psychologiques. J’espère que cette sincérité touchera le public.»

Lausanne, Théâtre Pulloff Jusqu’au 29 janvier. Rés.: 021 311 44 22 www.pulloff.ch (24 heures)