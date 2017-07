Le TMR décline la comédie sous toutes ses formes... ou presque

C’est une Khany Hamdaoui ravie qui lève un voile sur la nouvelle saison du Théâtre Montreux Riviera (TMR). Les abonnés (plus de 650) se pressent du côté du petit théâtre montreusien. Et, après un premier mandat de trois ans, le conseil de fondation a reconduit la directrice dans ses fonctions, pour une durée indéterminée.

C’est donc sous les meilleurs auspices que la Biennoise d’origine ouvrira son rideau rouge, fin août, sur une programmation qui ne dérogera pas à la ligne artistique du TMR: proposer de «la comédie sous toutes ses formes ou presque». En effet, n’espérez pas y trouver du stand up. A Montreux, on chérit les pièces de théâtre et leurs auteurs. Cette saison, la comédie se fera romantique (Meilleurs vœux) ou musicale (Broadway nous voilà). Le public la découvrira onirique et loufoque (Le Schmilblick) et, bien entendu, désopilante, en mode boulevard. Après les accueils d’automne (Oulala Lola, une réflexion irrévérencieuse sur la religion avec Virginie Stevenoot) et Pourquoi faire simple?, un boulevard contemporain au rythme enlevé, c’est le metteur en scène Philippe Soltermann qui, en création mondiale, réunira Véronique Montel et Denis Alber dans Un ticket pour deux, inédit signé du duo parisien à succès Bruno Duart et Patrick Angonin.

Après l’Echandole, le TMR accueillera Ainsi sont-ils, dernière pièce de François Silvant créée par Cuche et Barbezat. Au printemps, c’est Antony Mettler qui s’installera sur le plateau avec deux créations: Faisons un rêve de Sacha Guitry et Les amis du placard, texte caustique sur fond de rapport de force.

Les coups de coeur

«Broadway nous voilà» Vincent Prezioso s’entoure d’une clique de comédiens romands, emmenés par Maria Mettral, pour créer cette comédie musicale signée Patrick Haudecoeur (Thé à la menthe ou t’es citron?) et jamais montée par des professionnels. (5-24 déc.)

«Meilleurs vœux» «Un ovni romantique, bizarre, touchant et empreint d’un univers à la Jacques Tati», résume la directrice. Ce tête-à-tête signé Carole Greep est programmé dans le cadre des Journées du romantisme. (16-17 fév.)

La rencontre On l’oublie souvent, c’est à l’esprit éclairé et acéré de Pierre Dac que l’on doit le célèbre Schmilblick, cet objet inutile mais multi-usage immortalisé à la radio et à la télé par Guy Lux et inscrit au panthéon de l’humour grâce à Coluche. En janvier, le TMR accueille la comédie éponyme tissée à partir de textes de l’humoriste décédé en 1975. Avec, sur scène, Patrick Préjean et Jérémy Prévost

Infos pratiques Billetterie: La carte «Découverte» propose 8 spectacles pour 280 fr. (plein tarif), la «Sélection» cinq pour 190 fr. Les billets individuels varient de 10 fr. (-10 ans) à 40 fr. (plein tarif). L’accès aux soirées d’impros varie de 5 à 15 fr. Adresse du théâtre: rue du Pont 36, 1820 Montreux. Infos et réservations: 021 961 11 31 ou

www.theatre-tmr.ch (24 heures)