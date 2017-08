Les spectacles musicaux règnent en maître au Théâtre Casino de Rolle

Quinze spectacles, dont quatre créations en coproduction. Un peu de théâtre, de la danse, beaucoup de spectacles musicaux et quelques rendez-vous pour le jeune public. Le Casino Théâtre de Rolle annonce une saison tissée de diversité. La salle lèvera véritablement son rideau avec le théâtre musical Les orphelins, une invitation au voyage et une fresque familiale signées à huit mains par Lee Maddeford, Daniel Perrin, Roland Vouilloz et Yves Jenny. Fin octobre, c’est Fabian Ferrari qui occupera le plateau avec Victor Vatard - Dire l’inverse, penser le contraire et vice versa, son nouveau seul-en-scène qui s’annonce pas tendre avec l’industrie agroalimentaire. Après Control, par la compagnie de danse Idem, la reprise de Pourquoi j’ai mangé mon père, créé par les Artpenteurs en 2007, et Délit de cuivre récidive – qui malmènera joyeusement des tubes célèbres –, 2018 sera très musicale, avec entre autres les Petits Chanteurs à la gueule de bois ou Køuples, triptyque lyrique sur le couple. Fin mai, c’est à Tiphanie Bovay-Klameth que reviendra l’honneur de boucler la saison du Casino avec D’autres, son seul-en-scène autant existentiel qu’indispensable et dans lequel la comédienne improvisatrice scrute l’âme villageoise et les psychoses familiales. Et, parce que la formule a fait ses preuves, les séances de cinéma qui, sur grand écran, entrent en écho avec certains spectacles programmés sont reconduites. Le mercredi, désormais. A l’affiche, entre autres: Le destin, de Chahine, Brassed Off, d’Herman, ou L’opéra, de Bron.

Coups de cœur

«Les villes invisibles» A la lueur d’une bougie, Marco Polo raconte à l’empereur Kublai Khan les villes merveilleuses qu’il a vues. Féerique et poétique, ce récit signé Italo Calvino inspire à Francesco Biamonte et Antonio Albanese un spectacle tissé d’ombres et de musique (1-4 fév.) «Formular: CH» Un spectacle caustique sur la bureaucratie des procédures d’asile en Suisse, par la Cie Das Ventil, qui recrée, en français cette fois-ci, sa pièce imaginée autour de l’univers des assistants sociaux (8-9 fév.)

La rencontre

Isabelle Guisan La journaliste et auteure rolloise prend la scène avec L’amour absolument, une performance créée à Rolle. «Une lecture-spectacle crue, émouvante et sans concession avec, pour toile de fond, les réalités vécues au sein des mouvements puritains, voire sectaires, de l’après-guerre à nos jours», annonce la directrice Marie-Claire Mermoud.

Infos pratiques

Billetterie L’abonnement 6 places (150 fr. plein tarif) et celui pour 8 spectacles (200 fr.) permettent d’obtenir des réductions de plus de 10% sur des billets vendus, pour les plus chers, à 28 fr. Une carte de soutien (de 50 à 200 fr.) permet de bénéficier de tarifs réduits. Différents avantages pour jeunes ou retraités. Adresse du théâtre Rue du Port 15, 1180 Rolle. Réservations 021 825 12 40 ou www.theatre-rolle.ch (24 heures)