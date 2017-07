«Les théâtres d’accueil ont un rôle important à jouer»

On le connaît surtout comme comédien. Avant de se lancer dans les mises en scène il y a peu (Les trois petits cochons de Noëlle Revaz, 2015, Perplexe de Marius Von Mayenburg 2016), Georges Grbic a été l’un des piliers – aux côtés de Simone Audemars et Hélène Firla – de la Cie L’Organon. Choisi parmi une trentaine de candidats, le Lausannois né à Belgrade en 1964 et père de trois adolescents prendra les rênes du Théâtre Benno Besson (TBB) à Yverdon. Une maison qui ne lui est pas inconnue: en 2014, il avait assisté, l’espace d’une saison, l’actuel directeur, Thierry Luisier, qui après avoir préparé la prochaine saison, sa cinquième au TBB, quittera ses fonctions à la suite de sa nomination comme secrétaire générale de la nouvelle Fédération romande des arts de la scène. Dès le 1er septembre, Georges Grbic présidera ainsi à la destinée de l’une des principales institutions romandes (460 places) dédiées à l’accueil mais aussi à la création théâtrale. A quelques semaines de son entrée en fonction, l’artiste lève un voile sur son projet.

De comédien, vous êtes devenu metteur en scène. Aujourd’hui vous vous apprêtez à diriger un théâtre. Un vieux rêve?

J’y réfléchissais depuis trois-quatre ans. J’ai le sentiment d’avoir réuni les compétences qui peuvent être mises en valeur à la tête d’une institution. Dans mon parcours, j’ai toujours eu un intérêt marqué pour la place d’observateur, de négociateur au sein du milieu théâtral et des métiers du spectacle et de l’audiovisuel. J’ai présidé durant quatre ans le Syndicat suisse romand du spectacle. En tant que codirecteur de la Cie de l’Organon, j’ai été confronté aux questions administratives ou liées au marché du spectacle. Au croisement de tout cela, je suis passionné de voir comment le théâtre rencontre la société, comment cet art réussit à s’inscrire dans la cité, comment il réussit à parler aux différents publics.

Avec quel projet arrivez-vous à la tête du TBB?

Avec mon expérience d’artiste ainsi que mes plaisirs de spectateur. Je suis toujours émerveillé quand je découvre une création, les envies et le travail de personnes qui ont fédéré leurs énergies. Tout en continuant à accueillir des productions étrangères de qualité et en poursuivant le travail mené par Thierry Luisier pour proposer une large palette de ce qui se produit actuellement dans les arts de la scène, j’ai l’objectif de faire du TBB une vitrine d’excellence de la production romande ainsi qu’un lieu de rencontre entre créateurs afin de mélanger les univers, de mettre en valeur la diversité et la vitalité suisse ainsi que la force de création romande. Les programmes de soutien à la production développés par les collectivités publiques ou les contrats de confiance octroyés à des compagnies ont entraîné une nette augmentation de la qualité en Suisse romande. Les efforts paient et il faut, aujourd’hui, que cela puisse se voir.

Comment?

En se mettant en réseau pour multiplier les dates d’une tournée, par exemple, les théâtres d’accueil ont un rôle important à jouer afin de favoriser la longévité des spectacles, afin de fournir du travail aux artistes romands. Désormais, c’est un fait, une création se joue de moins en moins longtemps. Cela affecte la qualité d’interprétation: les comédiens n’ont pas le temps de se rôder. Une durée de vie plus longue est bénéfique pour tout le monde. Elle permet à un spectacle de se bonifier, à un metteur en scène de faire l’apprentissage de son langage et de son propre désir qu’il met en forme sur scène, mais aussi au bouche-à-oreille de se réaliser.

Pourquoi votre candidature a-t-elle séduit les autorités, selon vous?

Nous nous retrouvons derrière une même réflexion: il ne s’agit pas de viser un rayonnement national du TBB mais plutôt d’inscrire ce lieu dans sa réalité régionale et son terreau. Je trouve formidable la mission d’un théâtre municipal qui doit parler au plus grand nombre, chercher à être proche du public. Le TBB est un théâtre généraliste mais il ne s’agit pas de simplement offrir de la variété aux spectateurs. Un tel lieu permet, géographiquement et artistiquement, de se confronter aux problématiques et aux ambitions d’une agglomération comme Yverdon, de prendre pleinement part à ses enjeux. J’ai envie de participer au dialogue entre le plateau et le public, d’encourager les artistes à cultiver ce lien. Cela se joue dans la salle mais également en allant chercher le public ailleurs, en nouant un dialogue avec d’autres institutions de la région, en se confrontant à d’autres espaces. Un autre élément central de mon projet tourne autour de l’écriture.

C’est-à-dire?

Nous avons des auteurs dramatiques très intéressants en Suisse romande, des Julien Mages, Antoine Jaccoud, Camille Rebetez, Philippe Soltermann… En tissant des liens avec des théâtres comme le Poche à Genève, en organisant des ateliers et des résidences, je souhaiterais faire du TBB un pôle qui défend l’écriture contemporaine pour la scène, le développement de textes originaux.

On dit parfois que le public des théâtres d’accueil peut être rétif à la création contemporaine…

J’espère que je réussirai à générer de la curiosité, à pousser à la découverte. On peut aussi bien toucher le public à travers les codes du divertissement qu’avec de l’écriture de plateau. Pour ma part, j’aime la création jeune public comme des spectacles plus contemporains ou de la danse. Je respecte le besoin d’un créateur de dire les choses à sa propre manière car je suis persuadé que quel que soit le genre ou la forme, une proposition se doit, avant tout, de parler de sujets forts. Aux artistes, ensuite, de veiller à ne pas se couper du spectateur, de réussir à lancer une vague de fond qui touche l’âme de son audience. Mais, quoi que l’on dise, je constate surtout que le public d’aujourd’hui est un public exigeant, qui a eu le temps d’aiguiser ses goûts, qui veut des choses de qualité et pas seulement des spectacles avec vedettes. Le public n’est jamais un censeur qui briderait une créativité. Quand il réagit négativement à une proposition, c’est souvent parce que le dialogue ne s’est pas noué correctement ou manque de clarté.

Vous vivez à Lausanne, depuis votre adolescence, vous avez beaucoup travaillé à Genève. Quel lien entretenez-vous avec Yverdon?

A Yverdon, je me retrouve au cœur d’une espèce de trajet de vie. Quand je suis arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans, ma famille a déménagé au gré des postes de mon père, médecin. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bâle, Fribourg… Yverdon constitue ainsi un carrefour des endroits que j’ai traversés, au centre de la Suisse francophone. (24 heures)