«M.O.I.», un thriller futuriste et aquatique

Partage de temps et d’espace vital. Dans un monde post-apocalyptique où la fonte des eaux a réduit à une portion congrue la surface habitable, la M.O.I. (pour Mouvance Organique Ininterrompue) impose aux humains de vivre par paire et en relais afin de limiter le gaspillage des ressources! Pendant que l’un dort 18 mois d’affilée pour produire l’énergie nécessaire à son double, l’autre peut vaquer à ses occupations. Mais si l’un vient à mourir, son semblable voit son identité abîmée et perd, dès lors, le droit d’exister.

Pour sa deuxième création, la Compagnie Freckles – emmenée par la comédienne et auteure Sophie Pasquet Racine et par le compositeur et musicien Jean-Samuel Racine (Boulouris 5, Eustache,…) – emprunte des voies rarement explorées sur les scènes théâtrales: celles de la science-fiction. Et met ces jours-ci la touche finale à son spectacle d’anticipation qui sera dévoilé le 2 mars à Rolle, au Casino-Théâtre toujours plus engagé, depuis quelques saisons, dans la création scénique.

«Je ne suis pas une spécialiste de science-fiction, mais créer un univers dystopique, impossible à vivre, semblait le meilleur moyen pour pousser à leur paroxysme nos interrogations, pour faire raisonner de manière concrète sur scène les enjeux actuels liés à la survie de l’humanité, aussi bien d’un point de vue écologique que politique ou territorial, explique la jeune femme qui cosigne la mise en scène de M.O.I. avec la Vaudoise Julie Burnier. Ce genre nous autorise une grande liberté d’invention et constitue un intarissable terreau de création.»

Comment la vie serait-elle possible pour des milliards d’êtres humains sur une terre réduite, ne pouvant en accueillir que quelques millions? Au cœur de l’histoire imaginée par Sophie Pasquet Racine, des questions aussi essentielles, explique-t-elle, que les droits de l’individu, la transmission du savoir, les conditions de survie de l’humanité, la problématique de la migration climatique ou encore le renouvellement des ressources. «L’existence sur la planète est pour beaucoup un acquis alors que l’impact des activités humaines met en doute sa pérennité, observe l’auteure. Il devient important de réfléchir aux moyens qui permettront de maintenir des conditions de vie raisonnables, le jour où les ressources manqueront. C’est du futur, mais pas si lointain que cela!»

En musique et en images

Chez Philippe K. Dick, Sophie Pasquet Racine a été puiser son inspiration pour créer une «organisation sociétale transformée». Chez le Français Alain Damasio – auteur du remarqué La horde du contrevent –, l’envie d’imaginer un univers plus poétique que nourri d’effets spéciaux. Un monde étrange qui s’annonce autant théâtral qu’instrumental ou cinématographique. Avec de l’eau qui recouvrira la quasi-totalité du plateau, avec une ambiance musicale nourrie de l’esprit de «rébellion sociale et politique» qui a donné naissance au tango argentin, au début du XXe siècle, avec aussi, un film d’animation du jeune Français Corentin Lecourt qui, au milieu du spectacle, viendra éclairer le passé de l’héroïne principale.

M.O.I. s’annonce comme un huis clos. Et raconte l’interrogatoire qui précède le sacrifice de Nysiane, jeune femme qui sort de ses dix-huit mois de suspension mais ne retrouve plus son double. A son réveil face à elle, un homme étrange qui transforme les individus en eau. Et lui annonce, surtout, sa mort prochaine et inéluctable. Débute alors une conversation au cours de laquelle ce monde futuriste se façonne petit à petit et révèle ses paradoxes. «La pièce est en fait une rencontre, le dernier mouvement d’une danse macabre entre deux solitudes qui se sont trouvées, mais ne peuvent pas coexister.» A découvrir aussi, après Rolle, à l’Oriental-Vevey dès le 8 mars et, en mai, à l’Echandole à Yverdon puis au 2.21 à Lausanne (24 heures)