«Nous défendrons un théâtre moins pointu que Vidy»

Quels sont les grandes lignes du projet que vous avez défendu avec Natacha Koutchoumov?

Notre projet s’est développé autour d’une idée principale: installer, ou réinstaller, une troupe permanente d’acteurs au coeur de l’institution. La Fondation d'art dramatique de Genève voulait des artistes en résidence. Nous allons plus loin car nous sommes très attachés à la notion d’interprètes. A côté d’un chorégraphe et d’un assistant metteur en scène, il y aura des comédiens - 9 confirmés et 5 fraîchement diplômés des écoles de théâtres - qui auront pour mission de faire vivre un répertoire. Il ne s’agit pas de copier le modèle allemand, assez rigide, mais de jouer de souplesse pour permettre la reprise de spectacles, affirmer l’identité de la Comédie, assurer une cohésion artistique. Cette troupe ne sera pas exclusive. Les comédiens auront des contrats de deux ans, renouvelables. Ils pourront avoir des projets personnels, à l’extérieur, et, au gré des spectacles, d’autres intermittents pourront être engagés.

Et côté ligne artistique?

Sur le plateau, il y aura du théâtre, bien entendu, et, dès l’ouverture du nouveau bâtiment, de la danse et du nouveau cirque. Nous souhaitons que les talents locaux puissent découvrir d’autres courants artistiques et travailler avec des metteurs en scène romands et étrangers. A l’international, des contacts ont déjà été pris avec des artistes tels que Joël Pommerat, Tiago Rodrigues, Pascal Rambert, Kirill Serebrennikov, Luc Perceval, … Dans l’histoire du théâtre, il n’y a pas de meilleur exemple qu’une troupe à demeure et le travail en communauté pour favoriser des projets de qualité ou améliorer les compétences. Le but recherché consiste à donner plus de confiance et plus de visibilité aux artistes locaux, tout en faisant de la Comédie un pôle d’excellence, un phare de la création contemporaine d’ici et d’ailleurs.

Direction bicéphale à la nouvelle Comédie, nom de code: DMNK

Ce projet vise-t-il à entrer en concurrence directe avec le Théâtre de Vidy, à Lausanne, clairement positionné sur le terrain de la créations contemporaine internationale?

L’idée est de travailler en complémentarité. Nous espérons que nos ambitions se croiseront avec celles de Vincent Baudriller autour de certains spectacles, tout en défendant, sur un autre axe, des créations peut-être moins performatives ou ultra-pointues, plus centrées sur des éléments directement théâtraux. Notre idée n’est pas centrée sur le texte mais Natacha et moi souhaitons défendre le rôle de l’acteur, par exemple. Nous croyons à l’adage: les artistes les plus singuliers sont ceux sont les plus accessibles.

Ce poste de codirecteur limitera-t-il votre travail créatif personnel? Allez-vous mettre en berne votre carrière de metteur en scène?

Pas du tout! L’idée n’est pas d’accaparer toutes les ressources du théâtre pour nos propres créations mais de veiller à un équilibre. Ce serait absurde de ne pas être présents artistiquement sur le plateau de la Comédie. Mais comme un bon vaudois, je dirais que nous veillerons à y être “ni trop, ni pas assez”. Dans ce théâtre, nous voulons être des artistes comme les autres.

Ces dernières années, votre candidature a été recalée lors de plusieurs renouvellement de directions, du théâtre d’institutions lausannoise. A Vidy, au Kléber-Méleau, à l’Arsenic. Avez-vous l’impression d’avoir été acculé à un exil forcé?

Loin de là! Dans ce domaine, il est préférable de rester philosophe et, jusqu’à preuve du contraire, Lausanne n’est pas très loin de Genève. C’est vrai que l’échec de ma candidature du côté du Kléber-Méleau m’a beaucoup affecté. Mais la vie est plutôt drôle. Tout à coup, surgit le bon projet, avec la bonne personne et au bon moment. Avec Natacha, nous souhaitons vraiment développer des collaborations avec différents univers artistiques ou institutions. A ce niveau, mes origines vaudoises seront donc un atout. (24 heures)