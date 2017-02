Un solo écolo et engagé, qui ne dépassera pas les 2000 watts

Quand Vidy présente dix soirs de suite un Richard III , avec douze comédiens, c’est quatre ménages lausannois qui pourraient être alimentés durant une année grâce à la dépense énergétique nécessitée par la production. «Et encore, s’amuse Yvan Richardet, ce calcul a été fait à la louche! Mais c’est le point de départ de mon inspiration pour répondre à mon envie de créer un spectacle décroissant.»

Jeudi et vendredi à l’Echandole à Yverdon, le comédien-improvisateur yverdonnois – très actif sur la scène romande avec la Compagnie du Cachot, l’équipe des Meurtres et Mystères, la troupe nord-vaudoise des Artpenteurs ou encore le Quatuor Bocal ainsi que la Comédie musicale improvisée – dévoile son premier seul-en-scène. Un one-man-show écologique qui parlera de réchauffement climatique, développement durable, de décroissance… Et ne devrait «coûter», au final, que 2000 watts! Grâce à des économies faites côté lumières, à de la récup’pour le décor, à l’interdiction d’avoir plus d’un artiste sur scène et à quelques contraintes culinaires comme des assiettes sans viande lors des repas.

«L’écologie est un sujet qui m’anime profondément.»

«Même si je ne suis pas engagé politiquement dans un parti, l’écologie est un sujet qui m’anime profondément, confie le comédien. Je suis sensible au thème de la décroissance et je souhaitais également réfléchir à mon engagement théâtral, en questionnant ma place de citoyen dans le monde autant que notre pouvoir d’action. Entre manifestations violentes, outils démocratiques, véracité des chiffres et des arguments, rôle des scientifiques, c’est difficile de savoir comment mener son combat.»

Ce foisonnement de signaux et d’informations a, justement, inspiré le nom du solo en préparation: L’émeute. Un titre qui résume, surtout, les voix contradictoires qui tiraillent toute personne quand elle se donne des convictions. Rencontres promises, entre autres, avec un ingénieur suisse alémanique (qui croit en l’avenir), du prof d’histoire terre à terre (qui voit des solutions dans le passé) ou encore du chat du comédien (avec qui tout doit être vulgarisé). «Je parlerai surtout de mes doutes car je souhaite éviter l’écueil de la culpabilisation ou du discours péremptoire.» Et l’artiste – coaché, côté mise en scène, par Thierry Romanens – de rassurer: pas besoin d’être de gauche pour goûter à sa proposition. Qui s’annonce drôle avec de «l’humour noir mais de l’espoir, aussi.» (24 heures)