Une pépite d’humour noir, tendrement absurde

Retirée du monde, Claudine vit recluse chez elle. Entre sa table, son fauteuil et un gramophone usagé. Entourée, surtout, de ses «filles», des lampes sauvées du débarras qui, contre toute attente, ont encore quelques éclats de lumière à offrir. Claudine, c’est clair, faut pas la faire chier! Les autres, elle «les emmerde». Mais si cette vieille renfrognée – un peu sadique, franchement toquée, limite suicidaire – traîne le pas dans ses savates, ce n’est pour retarder le trépas. C’est juste pour éviter que Marianne, sa nièce, ne l’amène dans une maison de retraite… Elle veut qu’on la laisse cultiver seule sa tristesse autant que ses petites manies!

Tendre et touchant, J’aime pas le bonheur a été créé en 2012 par Marjolaine Minot (39 ans), une Française exilée en Suisse qui est passée par l’école Dimitri. Sur scène et sous les traits de l’octogénaire, l’artiste fait totalement oublier son (jeune) âge. Avec son théâtre de mouvement (de geste et d’objets), elle cultive l’absurde comme l’humour noir, à travers un spectacle tissé de bric et de broc, de tocs aussi. Ce sont, justement, les troubles obsessionnels compulsifs de Claudine qui secouent le public d’un rire délicieux, presque nerveux sitôt que le propos glisse, avec poésie et humanité, vers la thématique de la vieillesse. Marjolaine Minot n’est, d’ailleurs, jamais aussi bonne que lorsqu’elle laisse vivre son personnage sans nécessairement commenter sa psychologie. Car, derrière sa légèreté finement élaborée, ce seul-en-scène avance sur un fil d’équilibriste. Très philosophique.

Note: Morges, Trois petits tours Sa 13 mai (20 h 30) et di 14 (18 h). Rés.: 021 801 53 53 Rolle, Casino Théâtre Ve 19 et sa 20 (20 h). Rés.: 021 825 12 40 Lausanne, Théâtre 2.21 janvier 2018 (24 heures)