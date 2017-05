La macronite continue d'affaiblir les partis

La Macronite est aux Parti socialiste et aux Républicains, ce que la Kryptonite est à Superman: elle affaiblit leurs pouvoirs. En nommant un proche d’Alain Juppé à Matignon - en la personne d’Edouard Philippe, député-maire LR du Havre - Emmanuel Macron poursuit son œuvre de recomposition politique en dynamitant l’ordre ancien.

Pensé de longue date, ce scénario partait du diagnostic suivant: dans les deux grands partis de gouvernement cohabitent des progressistes et des conservateurs. Le candidat d’En Marche! a également eu l’intuition que les électeurs rejetterait cette offre d’alternance répétée depuis 30 ans. De ce constat, il a construit son objectif: réunir les progressistes des deux bords et proposer un renouvellement des visages au gouvernement et à l’Assemblée, en y faisant entrer des hommes et des femmes de la société civile.

Il a d’abord fait exploser le PS en débauchant avant la présidentielle ceux qui forment aujourd’hui son état-major, dont le maire de Lyon, Gérard Collomb ou le député breton, Richard Ferrand. Puis, sa candidature à la présidentielle a siphonné une bonne part de l’électorat de la gauche réaliste. Il a ensuite rallié 24 députés PS sortants pour les investir aux législatives.

Maintenant, il s’attaque à la droite. Le choix d’Edouard Philippe, proche d’Alain Juppé, pour Matignon peut attirer des élus de la droite modérée. En laissant près de 150 investitures en suspens jusqu’à vendredi, et en n’opposant pas pour l’instant de candidats contre des députés sortants LR (dont Bruno Le Maire ou Nathalie Kosciusco-Morizet), le nouveau chef de l’Etat donne du temps à certains de faire le choix de se présenter sous les couleurs de la République en marche. Tout cela pour se constituer une majorité absolue ou de coalition à l’Assemblée, après les législatives de juin.

(24 heures)