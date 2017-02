1,5 million de touristes en moins après les attentats

Paris et la région parisienne ont perdu 1,5 million de touristes en 2016 à la suite des attentats, les visiteurs chinois et japonais ayant notamment fait défaut, a annoncé mardi le Comité régional du Tourisme. Le manque à gagner est estimé à près de 1,3 milliard d'euros (1,1 milliard de francs), selon le bilan annuel du CRT.

Avec près de 31 millions d'arrivées hôtelières en 2016, la fréquentation de la destination Paris Ile-de-France a chuté de 4,7% par rapport à 2015, du fait de la baisse des clientèles internationales (-8,8%), indique-t-il.

Le nombre de touristes français est pour sa part resté quasi stable (-0,8% à 16,7 millions). En comptabilisant les nuitées hôtelières (soit le nombre de nuits passées) et non les arrivées hôtelières (comptées une seule fois quelque soit la durée du séjour), la baisse sur un an atteint 7,2%, et même 10,8% s'agissant uniquement des étrangers.

La Chine est en recul de 21,5%, avec une perte de 268'000 visiteurs, suivie par le Japon (-41,2% soit 225'000 touristes en moins), l'Italie (-26,1 %, soit -215'000 touristes) et la Russie (-27,6%, soit -65'000 touristes).

Surtout les monuments

Le CRT estime que les Américains - premier contingent de visiteurs dans l'Hexagone - ont été «peu impactés», avec une perte de 100'000 visiteurs en 2016, soit un recul de 4,9%. La fréquentation des musées et monuments franciliens a elle été «mitigée»: grâce à «une belle programmation», certains sites ont su tirer leur épingle du jeu comme le Centre Pompidou (9% par rapport à 2015).

Mais d'autres sites «ont fortement subi la désaffection des touristes et l'annulation des déplacements des groupes scolaires» comme l'Arc de triomphe (-24%), les musées du Louvre (-13,3%) et d'Orsay (-12,9%), le château de Versailles (-9,8%) ou encore Disneyland Paris (-9,5%). (AFP/nxp)