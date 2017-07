A Zurich, un boom hôtelier met la pression sur les prix

L’ancienne poste accueillera bientôt des touristes. Ce vendredi, la chaîne allemande Motel One inaugure au centre de Zurich un hôtel dans ce qui était autrefois l’imposant bureau du géant jaune du quartier de Selnau. Il lui fallait de la place: avec ses 400 chambres, ce nouvel établissement devient le plus grand hôtel de la ville.

Motel One n’est pas le seul hôtel à avoir ouvert ses portes récemment sur les bords de la Limmat, qui connaissent un boom de l’offre hôtelière. Originaire d’outre-Rhin elle aussi, la chaîne 25hours a inauguré ce printemps son deuxième site, à cheval entre le quartier chaud de la Langstrasse et celui, moderne, d’Europaallee. De nombreux autres projets hôteliers sont prévus, si bien que le secteur nourrit des craintes face à une concurrence aiguisée.

Une récente étude de Credit Suisse a attisé ce sentiment. La grande banque a passé au crible le pipeline de projets zurichois. Conclusion: l’arrivée de Motel One n’est que le début d’un combat acharné que vont se livrer les hôtels, et qui fera immanquablement des perdants.

L’agglomération zurichoise compte aujourd’hui quelque 13'000 chambres d’hôtels. Selon les projections de Credit Suisse, pas moins de 1000 nouvelles chambres vont inonder le marché l’an prochain. Dans trois ans, ce chiffre pourrait avoir plus que doublé, à 2500 chambres, faisant bondir de 17% leur nombre total par rapport à 2016.

Comment expliquer cette hausse? «Beaucoup d’investisseurs décident de faire des placements dans le secteur immobilier, que ce soit du logement, des bureaux ou, même si c’est une niche, l’hôtellerie. En cette période de taux négatifs, c’est un choix plus attractif que d’autres formes de placements», explique Brice Hoffer, auteur de l’étude. L’intérêt des chaînes hôtelières étrangères à s’implanter en Suisse, dans des centres comme Zurich, contribue aussi au phénomène. Motel One – qui a investi un bâtiment appartenant à Swiss Prime Site – et 25hours illustrent bien la tendance.

«Ce n’est pas sain»

L’association faîtière des hôteliers zurichois s’alarme face à l’explosion de l’offre. «Ce qui se dessine n’est pas sain», a déclaré son président, Martin von Moos, au quotidien gratuit alémanique 20 Minuten. Et de souligner que si la ville de Zurich connaît une croissance stable du nombre de nuitées touristiques, celle-ci ne suffira pas à l’avenir pour remplir autant de nouvelles chambres. Le risque de suroffre se fait menaçant.

«Cela va devenir de plus en plus dur pour les hôteliers qui proposent un mauvais produit, en particulier dans le secteur moyen de gamme, souligne Martin Schmidli, associé chez Kohl & Partner, une entreprise de conseil international spécialisée dans le tourisme et l’hôtellerie. A ce titre, on remarque que parmi les nouveaux arrivants, il y a beaucoup de chaînes qui proposent des concepts modernes.»

Se décrivant comme une chaîne «budget design» – même si ses tarifs helvétiques, qui démarrent à 169 francs, la placent dans la fourchette moyen de gamme –, Motel One se targue par exemple de faire beaucoup d’efforts au niveau de l’architecture et de la décoration, pour impressionner ses clients. «Les hôtels vieillots vont devoir se moderniser pour se maintenir», commente Martin Schmidli.

Les touristes sourient

Si nombre d’hôteliers sont sur la défensive, les touristes, eux, ont de quoi se réjouir. La pression sur le secteur devrait faire baisser les prix. La tendance est déjà enclenchée. Selon le consultant PwC, le prix moyen d’une chambre à Zurich sera jusqu’à l’an prochain de 217 francs, soit 8% de moins qu’en 2015.

Propriétaire de trois hôtels à Zurich, dont deux agrandis récemment, le Lausannois Eric Fassbind annonce un tarif moyen de 140 francs. Il dit être moins inquiet que d’autres hôteliers. «J’ai investi ici à Zurich tout en sachant que beaucoup de nouveaux hôtels allaient s’ajouter. C’est évident qu’il va y avoir une pression sur les prix, mais ceux-ci sont trop élevés. Il y a encore de la marge avant que tout s’écroule.»

(24 heures)