Administrateurs moins bien payés

Faire partie d’un conseil d’administration? En 2017, c’est moins intéressant qu’en 2014. En trois ans, les honoraires des conseils d’administration (CA) de 689 PME sondées par le cabinet BDO ont diminué en moyenne de 12% par rapport à 2014, passant ainsi de 25 000 à 22 000 francs. A tout seigneur, tout honneur, c’est le président – qui a des obligations plus lourdes – qui a reçu la rémunération la plus élevée, 30 667 francs, cette somme étant légèrement plus élevée en Suisse alémanique que chez les 120 PME romandes interrogées ( 29 322 francs, juste de quoi s’acheter une petite voiture neuve). Les indemnités des vice-présidents, membres des comités et membres ordinaires du CA se situent en moyenne entre 15 000 et 17 000 francs, relève encore cette étude.

Contrairement à une idée reçue, la Suisse n’est pas prête à combler son retard quant à la représentation féminine. La proportion de femmes s’inscrit à 14% et, précise BDO, «a légèrement fléchi par rapport à la dernière édition de l’étude (15% en 2014). Les femmes sont les plus nombreuses au sein des petites entreprises, très souvent familiales, et employant moins de dix personnes (17%). Plus la taille de la firme grandit, et plus la proportion de femmes faiblit: le pourcentage n’est que de 11% pour les sociétés de plus de 250 salariés. C’est donc dans ce segment qu’existe toujours un «plafond de verre», malgré la multiplication d’enquêtes soulignant la bonne gestion des entreprises dans lesquelles des femmes occupent des postes de haut niveau. Enfin, les conseils d’administration restent la chasse gardée des quinquas. Seulement 10% des membres de conseils d’administration suisses ont moins de 40 ans, tandis que 30% ont au moins 60 ans . Par rapport à 2014, BDO constate relativement peu de changements. L’«effet Macron», devenu président de la France à 39 ans, n’a pas encore soufflé sur les PME helvétiques.

(24 heures)