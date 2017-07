Air France pourra lancer une compagnie low-cost

La compagnie aérienne Air France va pouvoir créer une compagnie à coûts réduits sur moyen et long-courrier après avoir reçu lundi le feu vert du principal syndicat français de pilotes.

Plus de 78% des adhérents du Syndicat national des pilotes de ligne ont approuvé le projet, selon un communiqué du SNPL. L'assentiment des pilotes était indispensable pour qu'Air France puisse réaliser la nouvelle compagnie en interne.

Dans un communiqué, le PDG du groupe Air France-KLM Jean-Marc Janaillac a salué «l'esprit de responsabilité» des pilotes. «Cet accord est le résultat d'une négociation longue, qui a abouti à un compromis équilibré favorable aux intérêts de l'entreprise et de tous ses salariés», a-t-il estimé.

Dès l'automne

Le groupe aérien a prévu de lancer cette nouvelle compagnie dès l'automne sur moyen-courrier, puis à l'été 2018 sur long-courrier, avec l'objectif de maintenir les lignes actuellement déficitaires voire d'en ouvrir de nouvelles.

Principal volet d'un nouveau plan stratégique baptisé «Trust Together» (la confiance ensemble), l'objectif de ce projet est de permettre au groupe tricolore de se relancer face à la concurrence de plus en plus vive des low-cost et des compagnies du Golfe.

Au niveau du groupe Air France (la compagnie historique, la filiale domestique Hop! et la low-cost Transavia), des mesures de compétitivité sont aussi prévues avec «une amélioration de l'efficacité économique globale de 40 millions d'euros».

Opérés par des pilotes d'Air France

En échange de son feu vert à la nouvelle compagnie, le SNPL a obtenu que les vols «Boost» (nom provisoire) soient opérés par des pilotes d'Air France, avec des conditions de travail et de rémunération inchangées. Les hôtesses et stewards seront en revanche recrutés en externe, à un coût inférieur à celui d'Air France, et une partie du personnel au sol sera externalisé.

La flotte sera limitée à dix-huit avions moyen-courriers et dix long-courriers, une concession aux syndicats qui redoutaient à terme un transfert d'activité depuis la compagnie historique Air France.

(afp/nxp)