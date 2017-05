Apple consacre 1 milliard de dollars à l'industrie

Le géant informatique américain Apple a annoncé mercredi son intention de créer un fonds d'investissements d'au moins un milliard de dollars afin de favoriser la création de postes de travail dans l'industrie de pointe aux Etats-Unis. Il n'a pas donné de détail sur la nature du projet.

«Nous créons un fonds consacré à l'industrie de pointe, dans lequel nous mettrons dans un premier temps un milliard de dollars», a annoncé Tim Cook, PDG d'Apple, au cours d'un entretien à la chaîne financière CNBC.

