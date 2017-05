Apple vaut plus de 800 milliards de dollars

Apple est devenu mardi la première entreprise entreprise à dépasser le seuil symbolique de 800 milliards de dollars de capitalisation boursière. La marque à la pomme devrait bientôt dépasser les 1000 milliards, estime un analyste de Wall Street.

Elle a fini la séance à Wall Street sur un gain de 0,63% à 153,97 dollars, ce qui la valorise à 802,2 milliards de dollars (807,5 milliards de francs), du jamais-vu. Depuis le début de l'année, le titre a gagné 33% en Bourse.

Apple profite de la conviction largement répandue au sein des marchés que le prochain iPhone attendu en septembre devrait être un succès commercial parce qu'il marquera le dixième anniversaire de ce smartphone. L'appareil intelligent a contribué à multiplier et à changer les usages du téléphone mobile.

La défiance n'est plus de mise

Brian White, analyste financier au cabinet Drexel Hamilton, estime que le cours de l'action du groupe de Cupertino (Californie) devrait monter jusqu'à 202 dollars. A ce niveau, Apple aurait une capitalisation boursière de 1052 milliards de dollars. Brian White estimait jusqu'à présent que le titre Apple allait progresser jusqu'à 185 dollars.

Le fabricant de l'iPhone est la plus grosse entreprise américaine en termes de valorisation boursière mais avait brièvement perdu cette couronne en mai au profit de Google après des ventes molles.

Il a depuis repris son ascension boursière. Même le milliardaire américain Warren Buffet a mis de côté sa défiance vis-à-vis du secteur technologique et révélé récemment avoir acquis des actions Apple. Il possède ainsi 2,5% du capital, ce qui fait de lui un des tout premiers actionnaires individuels de la marque à la pomme.

En attendant l'iPhone 8

«Apple a prouvé sa résistance via sa capacité unique à développer des logiciels et des services qui sont homogènes», justifie dans une note publiée lundi Brian White. Et d'ajouter que le groupe de Tim Cook est en «bonne position» pour profiter des nouvelles tendances dans les technologies.

L'expert préfère ainsi ignorer les ventes moindres que prévu de l'iPhone lors des trois premiers mois de l'année, estimant qu'un grand nombre de consommateurs ont différé leur achat en attendant l'iPhone 8. L'iPhone est la vache à lait d'Apple et représente environ 63% du chiffre d'affaires.

«Nous pensons qu'Apple fait partie des actions les plus sous-valorisées dans le monde», conclut Brian White. Avant lui, le cabinet Cantor Fitzgerald avait déjà en 2015 estimé qu'Apple allait atteindre les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Actuellement à Wall Street, seul Brian White a fait ce pronostic. (ats/nxp)