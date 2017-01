Assoiffé de lait de chèvre, Emmi s’étend en Amérique

Que ce soit en Suisse ou dans de nombreux autres pays, le lait de chèvre a une cote d’enfer. Auprès des paysans, certes, qui parviennent à le rentabiliser de manière bien plus efficace que le lait de vache, mais aussi auprès des producteurs de laitages. Emmi a décidé en tout cas de se faire une place très nette dans ce secteur, tant sur un plan local qu’international.

Le potentiel américain

En deux semaines, le groupe lucernois a ainsi révélé coup sur coup le rachat de deux groupes spécialisés dans la production de lait de chèvre. Après avoir acquis juste avant Noël l’espagnol Lácteos Caprinos, Emmi a annoncé hier le rachat de Jackson-Mitchell, Inc, une entreprise américaine. Cette dernière acquisition au prix d’achat non dévoilé, rejoint ainsi les deux premiers fabricants que le groupe suisse détient sur ce continent: Cypress Grove et Redwood Hill Farm Creamery.

De quoi renforcer un peu plus sa présence sur un marché des produits à base de lait de chèvre des plus dynamiques aux Etats-Unis. «Il s’agit d’une matière première très demandée et très rare», confirme Matthias Kunz, vic-président exécutif d’Emmi pour les Amériques.

Mais les velléités de croissance souhaitées par Emmi dans ce business du lait de chèvre ne se limitent pas à l’international. A la fin de l’année dernière, la société lucernoise confirmait son intention de se développer sur le marché suisse, parlant d’y augmenter ses besoins de 10% chaque année.

Dans une déclaration d’intention, le fabricant lucernois s’engageait à la fin de l’année dernière à «investir des moyens financiers et humains dans le développement de nouveaux produits ainsi que dans la commercialisation

de Le Petit Chevrier , marque vaudoise rachetée en 2011». De quoi rassurer les fournisseurs suite au scandale de Kaltbach, site où Emmi s’était mis à affiner du fromage de chèvre néerlandais.

Un marché de niche

Si l’engouement pour les produits à base de lait de chèvre est en croissance continue depuis plusieurs années, le marché n’en reste pas moins de niche. Les statistiques existantes sont éloquentes. Les 25 millions de kilos de lait de chèvre font encore pâle figure face aux 3500 millions de kilos de lait de vache produits sur une année en Suisse.

En termes de revenus également, le fossé reste énorme. Alors que le marché des produits laitiers pèse environ 3,2 milliards de francs, la part dévolue au lait de chèvre ne dépasse pas les 110 millions de francs. Le Matin dimanche révélait le week-end dernier qu’en comparaison avec les autres élevages d’animaux de la ferme (vache, porc, cheval, etc.), dont la tendance globale est au déclin, les détenteurs de chèvres sont, eux, restés stables en 2015.

(24 heures)