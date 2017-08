Axa Winterthur: bénéfice en hausse de plus de 10%

Axa Winterthur a vu son bénéfice net semestriel augmenter de 10,5% sur un an à 410 millions de francs. Malgré la hausse dans l'assurance dommages et accidents, le volume d'affaires a diminué, en raison du recul dans les segments Vie collective et individuelle.

«Les dommages dus aux intempéries des dernières semaines ont pesé à hauteur de 45 millions dans le budget et ont grevé le résultat du premier semestre de 13 millions», a indiqué jeudi l'assureur contrôlé par le groupe français Axa. La hausse du bénéfice net s'explique principalement par l'évolution positive des emprunts convertibles et des placements alternatifs.

Au niveau opérationnel, le bénéfice est resté stable ( 0,2%) à 446 millions de francs. Selon l'assureur, l'évolution «est en ligne avec le bon résultat de l'année précédente». Le chiffre d'affaires a baissé au 1er semestre de 2,9% à 8,4 milliards de francs. Le volume de primes dans les assurances dommages et accidents a toutefois augmenté ( 1,3%) pour atteindre 3,1 milliards. Dans les affaires d'entreprises, la hausse est de 2,2%.

Marché très concurrentiel

Le taux de nouveaux contrats nets dans les assurances véhicules automobiles et ménage a reculé de 29,5% au 1er semestre. L'assureur note toutefois que 13'300 nouveaux clients ont pu être acquis.

«Nous avons réussi en tant que leader du marché à enregistrer une croissance significative dans un marché très concurrentiel», a déclaré Fabrizio Petrillo, responsable assurances dommages et accidents, cité dans le communiqué. Le ratio combiné s'est amélioré de 0,1 point, à 85,4%, «grâce à un cours des sinistres relativement favorable et à une discipline rigoureuse des coûts».

Dans le segment Vie collective, les primes brutes ont reculé au 1er semestre de 5,2% à près de 4,9 milliards de francs. «Cette baisse s'explique par la politique de souscription sélective qui a été appliquée de manière stratégique dans l'assurance complète», ajoute l'assureur.

En Vie individuelle, le volume d'affaire a diminué de 4,4% à 440 millions de francs. Les conditions de marché difficiles dues au faible niveau des taux d'intérêt se sont encore fait sentir, explique l'entreprise.

Dans la santé

Depuis juillet 2017, l'assureur propose des assurances maladie complémentaires et des services numériques axés sur la prévoyance santé. «En lançant cette offre, Axa Winterthur devient le premier prestataire à proposer une prévoyance globale sur le marché suisse», note l'entreprise qui rappelle que l'entrée dans la prévoyance santé fait partie de sa stratégie 2020.

Axa Winterthur avait enregistré l'an dernier un bénéfice net de 801 millions de francs, en recul de 13,8% par rapport à 2015. Le volume d'affaires avait stagné à 11 milliards. L'assureur détient quelque 2 millions de clients. (ats/nxp)