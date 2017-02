Bank am Bellevue envisage de supprimer 25 postes

Confrontée à l'érosion de ses revenus dans le courtage (brokerage) et la finance d'entreprise (corporate finance), Bank am Bellevue se restructure. L'établissement bancaire zurichois va fermer ces deux secteurs d'activité et en conséquence supprimer jusqu'à 25 postes de travail.

La diminution des recettes issues de ces deux secteurs s'explique, entre autres, par la pression croissante sur les marges, une réglementation de plus en plus exigeante et des défis technologiques, indique mardi soir Bank am Bellevue dans un communiqué. Après avoir examiné plusieurs options stratégiques, le conseil d'administration n'a pu trouver aucune autre solution.

Une procédure de consultation va immédiatement être menée avec les employés. La cessation des activités concernées devrait intervenir d'ici à la mi-2017.

Elle occasionnera des frais de restructuration uniques de l'ordre de 3 à 5 millions de francs, qui impacteront l'exercice 2017. Les autres activités du groupe ne sont pas touchées par ces mesures de restructuration. L'établissement entend maintenant se concentrer sur la gestion d'actifs et de fortune.

Le directeur général de la banque, Serge Monnerat, quitte par ailleurs ses fonctions avec effet immédiat. André Ruegg, directeur général du groupe Bellevue, le remplacera ad intérim.

Les résultats détaillés pour l'exercice 2016 seront publiés le 28 février. (ats/nxp)