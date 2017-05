Berne pourrait prolonger le chômage partiel

En janvier 2016, pour permettre aux entreprises touchées par le franc fort de contrer leurs difficultés, le gouvernement avait prolongé de 12 à 18 mois la durée d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail. Le délai d'attente a été réduit à un jour par période de décompte.

Toutes les entreprises qui, au 1er août 2017, auront déjà bénéficié d'indemnités pendant 12 mois ou plus n'y auront donc plus droit, s'inquiète la conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter (PLR/SG). Diverses branches, par exemple les industries horlogères, des machines et du textile, sont toujours soumises à une forte pression sur les coûts en raison du franc fort.

Mesure efficace

Interrogé sur l'efficacité de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, le Conseil fédéral répond jeudi par l'affirmative. Sa limitation dans le temps contribue à ce qu'elle ne bénéficie qu'à des entreprises saines, exposées temporairement à des difficultés économiques.

Le gouvernement reconnaît que la situation économique n'est toujours pas rose. Fin 2016, l'industrie manufacturière avait perdu 16'800 emplois par rapport au dernier trimestre 2014. Le recul de l'emploi a été particulièrement marqué chez les fabricants d'équipements électroniques, dans l'industrie du textile et de l'habillement et dans l'industrie horlogère.

Analyse continuelle

Mais le Conseil fédéral laisse ouverte sa décision quant à une éventuelle prolongation de la mesure prise en 2016. Il analyse continuellement si elle se révèle nécessaire et si les conditions requises par la loi sont remplies. Si tel est le cas, il décidera d'une modification correspondante de l'ordonnance.

Le gouvernement rejette en revanche l'idée de porter à 24 mois la durée maximale de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le plafond à 18 mois est fixé dans la loi, qu'il faudrait le cas échéant modifier. Une prolongation à 24 mois augmenterait en outre le risque d'un maintien structurel non voulu et d'une distorsion de la concurrence. (ats/nxp)