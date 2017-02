Bilan positif pour Helvetas en 2016

Helvetas a enregistré l'an dernier 28,7 millions de francs de dons. C'est à peine moins qu'en 2015 (29,8 millions), voire même un peu plus (3%) si l'on déduit les dons d'aide d'urgence, qui varient d'année en année. Ce résultat est dû en particulier aux dons de personnes privées.

«La population suisse fait preuve d'une solidarité sans faille», se réjouit Stefan Stolle, directeur de la communication et de la recherche de fonds chez l'oeuvre d'entraide, cité dans un communiqué diffusé jeudi.

Les revenus récoltés auprès des collectivités publiques, des entreprises et des fondations ont, en revanche, stagné en 2016. Les restrictions budgétaires et une année difficile sur les marchés en sont la cause.

3,6 millions de personnes aidées

Helvetas n'en qualifie pas moins l'année de «bonne» pour elle. Grâce aux dons, au financement de la Confédération et aux mécènes internationaux, l'organisation a pu mettre en oeuvre plus de 300 projets dans 29 pays.

A travers des partenariats, elle a permis à environ 3,6 millions de personnes d'améliorer leurs conditions de vie. A titre d'exemple, environ 90% des plus de 100'000 jeunes ayant suivi une formation dans le cadre d'un projet d'Helvetas au Népal ont trouvé un emploi ou sont devenus indépendants financièrement.

Helvetas compte quelque 100'000 membres et donateurs en Suisse. L'organisation d'aide au développement s'engage en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l'Est. Ses domaines d'activité sont l'eau et les infrastructures, l'économie rurale et les marchés, l'environnement et le climat, la formation ainsi que la gouvernance et la démocratie. (ats/nxp)