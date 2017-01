Bossard voit ses ventes dopées par les Etats-Unis

Le groupe Bossard a réalisé en 2016 un nouveau record des ventes. Le chiffre d'affaires du fournisseur zougois de techniques d'assemblage industriel a crû de 5,9% en comparaison annuelle, à 695 millions de francs, dopé par le marché américain.

La dynamique s'est avérée particulièrement solide au quatrième trimestre, indique jeudi Bossard dans un communiqué. Les ventes de la période ont bondi de 15,1% sur an an à 181,7 millions de francs, tirées par l'Europe ( 8,2% au seul quatrième trimestre) et les Etats-Unis ( 38,9%).

En dépit du franc fort et de l'environnement difficile en Suisse et en Chine, la firme industrielle zougoise a pu étoffer ses recettes de près de moitié au cours des cinq dernières années, grâce à sa stratégie d'acquisitions. En 2016, le rachat à l'automne du concurrent américain Arnold Industries explique la bonne performance outre-Atlantique.

Sur le marché américain, second en importance, la collaboration avec le constructeur américain de voitures électriques Tesla lui réussi. Les deux entreprises ont d'ailleurs prolongé leur contrat jusqu'en 2020.

Attentes dépassées

En Europe, qui constitue la plus grosse part des revenus, le chiffre d'affaires annuel a gagné au final 4,7% à 401,6 millions de francs. Tous les marchés sur le Vieux Continent ont participé à la croissance. En Suisse aussi, l'impact de l'abandon du taux plancher semble digéré.

Du côté de l'Asie, les ventes ont grapillé 0,6% pour atteindre 107,3 millions de francs (3,1% en monnaies locales). Les récents investissements consentis en Chine notamment portent leurs fruits, souligne le groupe.

L'entreprise, qui compte plus 2100 collaborateurs dans le monde, a ainsi battu ses propres attentes. En octobre, la direction avait revu à la baisse ses estimations, et n'escomptait générer plus que 675 millions de francs. Le bilan annuel détaillé sera publié le 8 mars. (ats/nxp)