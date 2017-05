Brancusi et Picasso ouvrent les enchères

Un bronze de Constantion Brancusi a été adjugé lundi à New York (nord-est des Etats-Unis) pour 57,3 millions de dollars lors d'une vente de la maison Christie's, un record pour l'artiste roumain.

«La muse endormie», une tête de femme de 26 cm de long dont le visage est couché sur le côté, a été fondue en 1913, à partir d'un moule réalisé en 1909-1910.

Brancusi's La muse endormie casted in 1913 realized $57,367,500

