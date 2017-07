Brexit: Bank of America quitte Londres pour Dublin

«Bank of America opère en Irlande (...) depuis presque 50 ans», a déclaré le PDG Brian Moynihan, cité dans un communiqué communiqué diffusé vendredi.

La deuxième banque américaine en termes d'actifs, n'indique pas combien de salariés vont être transférés de Londres vers Dublin, où il emploie déjà 700 personnes.

Selon une source proche du dossier, un petit nombre des 4500 employés londoniens de la banque vont migrer à Dublin avant le 19 mars 2019, échéance que se sont fixés l'Union européenne et le Royaume-Uni pour trouver un accord de retrait après 40 années de mariage tumultueux.

Comme JPMorgan Chase

Les grandes banques internationales sont en actuellement en train de déplacer leur siège européen de Londres vers d'autres villes dans d'autres pays, car le Brexit risque de leur faire perdre le «passeport européen». Celui-ci leur permet de proposer services et produits financiers dans toute l'Union tout en étant installées à Londres.

Cette semaine, Morgan Stanley et Citigroup, compatriotes et rivales de Bank of America, ont choisi Francfort, ont indiqué des sources proches du dossier.

JPMorgan Chase, la première banque américaine, a, elle, aussi décidé de transférer des centaines d'emplois à Dublin. (ats/nxp)