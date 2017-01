Carton plein pour l’App Store

Pour l’App Store d’Apple, l’année 2016 aura été celle de tous les records. En un an, les ventes y ont littéralement explosé affichant une croissance de 40% (par rapport à 2015). Pour les seules fêtes de fin d’année, les revenus ont dépassé les 3 milliards de dollars. Quant au 1er janvier, un nouveau seuil a été franchi avec des ventes atteignant 240 millions sur la journée.

Ces performances sont d’autant plus impressionnantes que l’existence de l’App Store remonte à 2008, année de son lancement. Or normalement, les chiffres de croissance se tassent avec le temps, ce qui n’est clairement pas le cas ici. «Au début la majeure partie de la croissance était liée à celle des ventes de smartphone et de tablettes, confirmait au Financial Times un analyste financier d’IHS Markit (entreprise américaine d'information économique). Désormais, étant donné que le marché est mature, le succès d’Apple résulte donc de l’accroissement des dépenses de ses utilisateurs».

De Nintendo à la Chine

En plus du succès incontestable des deux jeux proposés par Nintendo l’année dernière, Pokémon GO et Super Mario Run (téléchargé 40 millions de fois quatre jours après sa sortie), la Chine a clairement contribué à l’explosion des ventes, puisqu’Apple parle d’une croissance de 90%.

Quoi qu’il en soit, ces chiffres illustrent clairement le rôle de leadership d’Apple dans ce secteur, loin devant son principal concurrent: Google Play sur Android. A noter que globalement, ce marché a encore crû de 24% en 2016.

Le beurre des développeurs

Si la poule aux œufs d’or rapporte des milliards de dollars au géant de Cupertino (30% des revenus liés à une application lui reviennent) et lui permet de masquer en partie les mauvaises performances de l’iPhone en 2016, elle fait aussi le beurre des nombreux développeurs qui commercialisent leur application sur l’App Store. En tout, ils ont encaissé 20 milliards au cours de l'année dernière, 60 milliards si l’on remonte jusqu’en 2008.

(24 heures)