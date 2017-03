Caterpillar, à Genève, dans l’œil de la justice américaine

Trois perquisitions ont eu lieu jeudi dans les bureaux de Caterpillar aux Etats-Unis, dont un dans son quartier général, à Peoria (Illinois). Les procureurs fédéraux s’intéressent au leader mondial des machines de construction depuis la parution, il y a trois ans, d’un rapport du Sénat américain suspectant le géant d’avoir eu recours à un schéma sophistiqué – et illégal à leurs yeux – pour payer moins d’impôts. Entre 2000 et 2012, Caterpillar aurait ainsi évité de débourser quelque 2,4 milliards de dollars de taxes outre-Atlantique en transférant huit milliards de dollars de bénéfices à sa filiale à Genève, où le groupe bénéficie d’un statut fiscal en or.

La question du statut fiscal

Pour réaliser de telles économies, le groupe, conseillé par le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers, aurait transformé en 1999 son bureau genevois (ouvert en 1960) en une société à responsabilité limitée (Sàrl), un statut qui rend à ses yeux l’opération légale. La division suisse s’appelle depuis Caterpillar Sàrl, soit CSARL.

Le droit américain prévoit en effet que les bénéfices de filiales à l’étranger de multinationales américaines puissent être ponctionnés par le fisc s’ils sont trop peu imposés dans le pays en question, une clause qui est supprimée si la filiale est une Sàrl.

Le stratagème de Caterpillar est tel qu’environ 45% des revenus consolidés de la multinationale et 43% de son bénéfice net ont été transférés à Genève en 2008, indique le rapport du Sénat publié en avril 2014. Le bureau genevois de Caterpillar, avec 400 employés, ne représentait pourtant guère plus de 0,5% des forces du groupe (118 500 employés en tout). Quant aux 125 usines exploitées par le leader mondial des machines de construction, aucune n’est présente en Suisse. Un déséquilibre qui rendrait l’opération illégale, selon la SEC (gendarme boursier américain), qui enquête sur ce dossier depuis 2015.

C’est un lanceur d’alerte et ancien employé du groupe, Daniel Schlicksup, qui a mis au courant les autorités de ces pratiques en 2010 et conduit à la création d’une sous-commission parlementaire dirigée par le bouillant sénateur Carl Levin à enquêter.

Le bureau genevois s’occupe du commerce de pièces détachées de Caterpillar – mais le groupe ne possède aucun entrepôt en Suisse – et de ses opérations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

«Nous respectons les lois»

Dans son rapport d’activité de 2016, Caterpillar rejette «énergiquement» les accusations de fraude. «Nous estimons que les transactions ont respecté les lois fiscales applicables», indique la multinationale. Jeudi, dans un bref communiqué, le groupe a dit collaborer avec les forces de l’ordre. De son côté, la justice suisse dit n’avoir reçu à ce stade aucune demande d’entraide américaine dans ce cadre.

Les effectifs du groupe à Genève tendent à diminuer avec les années. En 2008, 650 salariés travaillaient dans le grand bâtiment noir situé à côté du stade de Richemont. Ils sont actuellement 400, selon un porte-parole. En novembre 2015, un plan social avait conduit à la suppression d’une cinquantaine de postes dans le canton.

En septembre, l’annonce par Caterpillar de la fermeture probable d’une usine en Belgique avait suscité la colère des syndicats, qui avaient organisé une manifestation devant les locaux du groupe à Genève. Cette fermeture était liée à un plan de réduction des coûts qui visait, à la fin de 2015, la suppression de 10 000 emplois dans le monde. Les ventes de Caterpillar déclinent depuis cinq ans. (24 heures)