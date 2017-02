Ces petits avantages qui rendent le job plus facile

Les entreprises savent qu'il faut un salaire correct pour retenir leurs collaborateurs mais aussi de bonnes conditions de travail ainsi que les petits à-côtés, comme des rabais ou des cadeaux.

De quoi faire oublier les envies de nouveau job, explique le Blick dans son édition du 16 février. Le quotidien zurichois a établi une liste des avantages qu'offrent les principaux employeurs. Et la tendance générale consiste en des rabais sur les produits de l'entreprise.

Des rabais et des crédits

Les employés du groupe Swatch peuvent ainsi acquérir un nombre limité de montres avec un rabais de 40%. Swiss offre 70% de moins sur dix vols par an et les employés des CFF travaillant plus d'un mi-temps se voient offrir l'abonnement général de 2e classe. Chez McDonald's, les collaborateurs ont droit cinq fois par mois à des rabais de 50%.

Dans la téléphonie mobile, Swisscom offre un crédit de 150 francs pour ses paquets de prestation. Chez Sunrise, les collaborateurs ont droit aux abonnements internet et téléphonie gratuits, en plus d'un rabais de 20% sur les accessoires des boutiques.

Bénéfiques pour les employeurs

Ces rabais ne sont pas du tout anecdotiques et pour les entreprises, il s'agit d'investissements judicieux, explique le psychologue de l'économie Christian Fichter. En effet, cette pratique fait augmenter les ventes, avec en prime un effet marketing. «Pour un constructeur automobile, il est bon de voir ses employés conduire ses propres véhicules et ainsi représenter la marque à l'extérieur.»

Pour le syndicat Unia, ces avantages ne doivent pas éclipser les salaires. «Ces cadeaux ne doivent avoir aucune influence lors des négociations salariales», avertit la spécialiste du commerce de détail Natalie Imboden.

Un bon à La Poste

La pratique des rabais est très répandue dans le commerce de détail. Coop offre cinq fois les superpoints avec en plus 10% de rabais sur tout ce qui n'est pas alimentaire et entre 5 et 20% chez Interdiscount et Fust. Chez le rival Migros, ce sont davantage de points Cumulus avec des rabais pouvant atteindre 15% une à deux fois par ans.

Pas de quoi rivaliser avec le chocolatier Sprüngli et son rabais de 40% sur toute sa gamme. De quoi faire plaisir aux petits et aux plus grands.

A ce petit jeu, La Poste se distingue puisque la régie fédérale offre à ses employés un bon de 500 francs, mais à faire valoir sur son site postshop.ch. En plus d'un intérêt de 0,25% sur les comptes d'épargne de Postfinance. (nxp)