Comment la presse financière mondiale analyse le rejet de RIE3

«La Suisse a abattu en plein vol les plans de son gouvernement» prévient ce matin l'agence Bloomberg. Au lendemain du rejet par le Peuple du projet de réforme de la fiscalité des entreprises, comment ces médias dont se nourrissent les milieux d'affaires présentent-ils cette décision? Petit tour des analyses présentées ce matin par les journaux et les agences d'informations qui chuchotent à l'oreille des marchés financiers.

Londres en embuscade

Le Financial Times qui alimente les salles de marchés de la City résume ainsi l'enjeu du vote. «Le gouvernement suisse espérait obtenir le soutien nécessaire pour une réforme visant à maintenir une fiscalité compétitive, et ce tout en abolissant en parallèle les traitements spéciaux réservé à nombre de multinationales.» Le quotidien couleur saumon rappelle à ses lecteurs que la Suisse se préparait à affronter une concurrence accrue à l'international – «en particulier du Royaume-Uni», qui fera tout pour renforcer son attractivité, une fois sorti de l'Union européenne.

Même analyse de Bloomberg qui instille le doute sur la trajectoire suivie par Berne en matière économique. «Ce non va forcer le gouvernement suisse à mettre sur pied de nouvelles mesures pour convaincre les grands groupes de ne pas partir du pays [...], un processus qui pourrait cependant prendre des années, pendant que d'autres pays envisagent d'ajuster leurs propre taxation des entreprises afin de renforcer leur attractivité», explique ainsi l'agence de presse dont les dépêches clignotent sur les écrans des traders du monde entier.

Une remarque qui fait notamment référence à l'abaissement du taux d'imposition des entreprises annoncé au Royaume-Uni ou à la réduction de 35% à 15% de la taxation des sociétés promise par le président Donald Trump aux Etats-Unis.

Le «non» de trop

L'agence d'information financière explique à ses clients que ce «plébiscite fait suite à une série de décisions qui risque d'affaiblir l'économie de la Suisse, l'un des pays les plus riches du monde qui figure régulièrement en tête du classement des nations les plus compétitives réalisé par le World Economic Forum». Et elle rappelle, en citant les chiffres compilés par l'institut bâlois BAK Basel, que les multinationales représentent 12% de l'activité économique du pays et 9% des emplois.

«Campagne internationale» visant à réprimer le secret de ses banques, «encadrement sévère» des rémunérations des responsables d'entreprises introduit en 2013, référendum sur les quotas d'immigration menaçant de «fragiliser les liens» du pays avec l'Union européenne... Bloomberg trace un tableau sombre de la situation.

«L'enjeu est important pour la Suisse, qui doit déjà gérer la fin de sa longue tradition de secret bancaire», prévient de son côté l'agence Reuters, autre canal d'information privilégié par les milieux d'affaires. «Si les multinationales quittent son territoire, l'économie pourrait souffrir», poursuit l'agence britannique.

La Bourse de Zurich inébranlable

Plus politique, le Financial Times estime de son côté que ce «Non» clair et inattendu montre que la «vague anti-establishment qui se répand dans le monde a atteint la Suisse».

La plupart de Suisses «reconnaissent la nécessité de ces réformes afin d'éviter que le pays ne rejoigne la liste de pays transformés en parias en raison de leur fiscalité trop avantageuse», tempère de son côté l'agence Reuters.

Une présentation des faits qui n'avait, à la mi-journée, guère fait basculer le sentiment des investisseurs opérant sur la Bourse de Zurich: un peu avant midi, l'indice SMI reflétant les comportements boursiers des principales sociétés helvétiques restait stable, affichant même une légère hausse. (24 heures)