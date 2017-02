Credit Suisse affiche une perte de 2,44 milliards

Credit Suisse a annoncé mardi une perte nette attribuable aux actionnaires de 2,44 milliards de francs au terme de l'exercice 2016, après un débours de 2,94 milliards un an plus tôt. En cause notamment de l'amende infligée par le Département de la justice (DoJ) aux Etats-Unis dans le dossier des crédits hypothécaires pourris (subprimes). (ats/nxp)