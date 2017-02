Credit Suisse confirme ses plans de cotation partielle

Credit Suisse confirme ses plans concernant l'introduction en bourse partielle de sa nouvelle entité juridique helvétique. Les travaux préparatoires de l'offre publique initiale (IPO) sont en bonne voie, selon la direction.

Tandis que des doutes ont récemment surgi sur l'introduction en Bourse de l'entité Credit Suisse Suisse, les dirigeants de l'établissement aux deux voiles se disent confiants. L'opération reste prévue au cours du deuxième semestre 2017, sous réserve des conditions de marché et de l'aval du conseil d'administration, indiquent-ils mardi dans la lettre aux actionnaires.

Rentabilité en hausse

La nouvelle entité juridique helvétique a démarré «avec succès» ses activités le 21 novembre dernier, rappelle le document. Le marché domestique reste capital, selon Credit Suisse. En 2016, la division de banque universelle suisse (SUB) a étoffé sa rentabilité, avec un bénéfice avant impôts ajusté en progrès de 9% à 1,7 milliard de francs, malgré l'environnement des taux bas.

Globalement, les activités de gestion de fortune - englobant SUB, International Wealth Management (IWM) et la division Asie Pacifique (APAC) ont vu un afflux d'argent neuf de 28,5 milliards de francs, en hausse de 58% comparé à 2015. La masse sous gestion s'est accrue de 8% sur un an à 734 milliards.

Quant à la banque d'affaires, le redimensionnement de Global Markets est quasi achevé. La division est restée rentable, avec un bénéfice avant impôts ajusté de 284 millions de dollars sur une base annuelle. L'unité de banque d'investissement (IBCM) a elle dégagé 297 millions de dollars. (ats/nxp)