Croissance des ventes pour Richemont

Richemont a vu ses ventes progresser de 6% sur un an au 3e trimestre de son exercice décalé 2016/2017 (clos fin décembre), à 3,09 milliards d'euros (3,29 milliards de francs). A taux de change constant, la hausse est de 5%.

En Europe, le chiffre d'affaires a augmenté de 3% au troisième trimestre, rebondissant après le repli de 17% enregistré sur les six premiers mois de l'année, relève Richemont dans un communiqué publié jeudi. Cette hausse a principalement été portée par de robustes ventes locales et achats touristiques au Royaume-Uni, ainsi que par de bonnes ventes dans la joaillerie.

La croissance de 10% enregistrée dans la région Asie-Pacifique reflète les bonnes performances en Chine et en Corée du Sud, contrairement à Hong Kong et Macao, qui continuent leur déclin. La zone Amériques a crû de 8%, portée par la performance de la joaillerie et la réouverture d'une boutique à New York.

Forte hausse dans la joaillerie

Globalement, les ventes de la division joaillerie ont rapporté 1,75 milliard d'euros, en hausse de 9% ( 8% à taux de change constant). L'horlogerie a généré 813 millions, en recul de 2%, moins fort qu'escompté par l'agence financière awp. Pour la rubrique «autres», Richemont a engrangé une progression de 7% à 534 millions.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires a en revanche reculé de 7%, à un peu moins de 8,18 milliards d'euros. A taux de change constants, les ventes ont reculé de 6%.

Concernant le bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice, qui sera bouclé le 31 mars prochain, Richemont précise qu'il sera confronté à une base de comparaison élevée, en raison d'un gain de 639 millions d'euros enregistré l'année précédente, résultant de la fusion entre le groupe Net-A-Porter et YOOX. (ats/nxp)