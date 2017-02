«Défendre un investissement éthique, Ethos le fait depuis vingt ans»

Emotion et petits-fours, toute la journée de ce jeudi 2 février au Bellevue Palace de Berne, juste à côté du Palais fédéral. C’est la célébration du 20e anniversaire d’Ethos. «Défendre un investissement éthique, tenant compte des droits de l’homme, de la protection de l’environnement et de la qualité des conditions de travail. C’est ce que fait Ethos depuis vingt ans. Je m’empresse donc de transmettre les vœux du gouvernement pour cet anniversaire», se félicite la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, chaleureusement applaudie par environ 220 personnes, représentant plus de 200 caisses pension.

En vingt ans, le rayonnement d’Ethos a il est vrai gagné une ampleur nationale. Ses conseils, notamment destinés à des conseils de pension gérant des avoirs de prévoyance professionnelle, concernaient environ 40'000 assurés, actifs ou retraités, au premier jour. C’est 1,2 million aujourd’hui, dont 304'381 personnes dans le canton de Vaud et 172'979 dans celui de Genève. Et l’ensemble des membres d’Ethos sont actuellement responsables de plus d’un quart des quelque 800 milliards de francs du deuxième pilier.

En dépit des aspects festifs, l’événement organisé à Berne s’avère propice au débat politique. Notamment au sujet de questions de régulation. «Je peux comprendre que des traitements différents soient prévus pour les PME (petites et moyennes entreprises) et les plus grands groupes. Il s’avère néanmoins évident que la concurrence ne saurait fonctionner sans règle du jeu. Il est aussi important que le Conseil fédéral se soucie en permanence d’un positionnement permettant à l’économie suisse de rester concurrentielle», estime la cheffe du Département fédéral de justice et police.

Simonetta Sommaruga ne se contente toutefois pas d’un Etat régulateur: «Les pressions régulatrices de différentes organisations, à l’instar d’Ethos, permettent aussi d’anticiper des décisions dans le même sens du législateur.» Hôte d’Ethos et membre du conseil d’administration de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Luc Recordon a lui-même manifesté quelque confiance dans les processus d’autorégulation: «Dans certains cas, les milieux économiques se révèlent plus lucides que les milieux politiques.»

L’ex-conseiller aux Etats vaudois constate ainsi que la majorité des banques suisses ne souscrit pas au combat d’arrière-garde que constitue l’initiative populaire fédérale «Oui à la protection de la sphère privée». L’œuvre du conseiller national zurichois Thomas Matter (Union démocratique du centre), président du conseil d’administration de Neue Helvetische Bank, prévoit de maintenir un secret bancaire au bénéfice de clients de banques suisses, domiciliés en Suisse. Alors que l'entrée en vigueur de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, avec des dizaines d'Etats partenaires, a commencé en janvier et que les premiers échanges d'informations effectifs débuteront en septembre 2018.

(24 heures)