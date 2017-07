Des centaines d’emplois menacés chez Givaudan?

Le groupe genevois Givaudan prépare-t-il une vaste opération de délocalisation de ses employés travaillant au sein des ressources humaines, des achats et de la finance? Selon deux sources concordantes, 200 emplois de ces lignes de métier pourraient être transférés en Hongrie, où l’industriel possède deux sites (à Budapest et à Makó, à la frontière roumaine).

Ces postes seraient notamment délocalisés depuis la Grande-Bretagne et la Suisse. Tout en confirmant que le groupe a communiqué le 20 juillet les lignes générales de ses plans en vue de commencer la mise en œuvre de sa nouvelle unité organisationnelle, Givaudan Business Solutions (GBS), un porte-parole n’a confirmé ni le nombre de postes touchés ni le pays où ils seraient transférés.

Cette unité, précise Givaudan, «accroîtra l’efficacité et l’agilité des processus internes. Les changements dans la structure de notre organisation et dans notre manière de travailler seront visibles dans plusieurs domaines fonctionnels, notamment la chaîne d’approvisionnement, la finance, les ressources humaines et les achats.»

«Il est prévu de commencer la mise en œuvre à la suite des consultations éventuellement nécessaires avec les employés», ajoute ce représentant de Givaudan. Le groupe industriel fondé à Genève en 1796 occupe environ 10 000 collaborateurs disséminés sur 95 sites aux quatre coins de la planète.

Lors de la présentation de ses résultats semestriels, le CEO, Gilles Andrier, a évoqué une croissance des ventes de 4 à 5% dans les cinq ans à venir. Givaudan affirme détenir 25% du marché des parfums et arômes, devant son rival genevois Firmenich.

