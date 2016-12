Des milliers de ménages acculés aux aveux fiscaux

Pour beaucoup, cela devrait être la bonne résolution de cette fin d’année. Révéler au fisc l’existence d’un compte bancaire dans un pays voisin. En réalité, ce n’est pas comme si leurs détenteurs avaient le choix: ils auraient dû le faire avant la fin de 2016.

Il y a donc urgence. Dès le 1er janvier, les banques européennes réuniront les données sur leurs clients ayant une adresse à l’étranger. Au hasard, en Suisse. Nom, adresse, solde au 31 décembre 2016, intérêts ou plus-values crédités au fil du temps: Berne recevra le tout dans le courant de l’année 2018. Avant d’en faire profiter les fiscs cantonaux. Bienvenue dans le XXIe siècle et son «échange automatique de renseignements», perspective qui fait perdre le sommeil à plus d’un contribuable. «J’ai rarement rencontré un Suisse qui n’ait pas un compte à l’étranger», note Thierry Boitelle, fiscaliste chez Bonnard Lawson.

20% pour libérer son argent

Les cas classiques? Un livret d’épargne hérité en France, un compte-courant servant à payer les frais de la maison familiale en Sardaigne. Nul besoin de l’aide d’un fiscaliste – qui demandera entre 300 à 600 francs de l’heure – pour les régulariser. La tâche se limite souvent à regrouper dix ans de relevés bancaires, à réunir le tout dans un tableau et à écrire une lettre aux impôts.

Au final, la ponction effaçant dix ans d’impôts impayés sur un compte épargne ou un portefeuille de titres étranger se situera entre 10 et 20%. Exemple? A Genève, un couple avec un enfant déclarant 100 000 francs de revenu – et aucune fortune – qui sort soudain du chapeau un compte de 100 000 francs s’en tire avec 233 francs par année d’impôts impayés. «Pas si désavantageux, pour enfin utiliser cet argent en Suisse – en faisant une donation à ses enfants ou, pour ceux qui n’y ont pas fait toute leur carrière, en ajoutant des parts au 2e pilier», remarque l’associé de Bonnard Lawson.

Les vrais problèmes viennent de comptes sur lesquels ont été perçus des revenus: commissions facturées par des entrepreneurs ou «bonus» touchés par des financiers. Fruit d’années de travail, cet argent devient inaccessible en Suisse. Même les notaires validant l’achat d’un appartement sont désormais passibles du pénal s’ils ne vérifient pas l’origine des fonds. En fonction de la gravité de la fraude, arriérés et pénalités peuvent en effacer entre 60 et 80% de la valeur. Sans compter d’éventuelles poursuites.

Maison dévoilée en Sicile

Les biens immobiliers ne sont, eux, pas directement surveillés par cette Internationale des percepteurs. Ce qui ne veut pas dire qu’ils restent invisibles. Leurs travaux de réfection ou la réception d’un loyer nécessitent un compte bancaire local. Un compte qui va servir d’indice. Des milliers de ménages romands sont dans cette situation. «Les Italiens, par exemple, restent massivement propriétaires; or leurs descendants en Suisse déclarent peu la maison familiale dont ils héritent», remarque Thierry Boitelle.

Les pénalités liées à l’aveu tardif d’une propriété restent pourtant minimes. Seul désavantage, le mas provençal dévoilé peut faire passer le contribuable dans la catégorie supérieure d’impôt sur la fortune. «L’addition sera plus salée si le bien a été acquis ces dix dernières années grâce à un revenu, une donation ou une succession non déclarée», prévient de son côté Philippe Kenel, avocat associé chez Python.

Percepteurs sous l’eau

Bon, mais pourquoi ne pas parier sur une amnistie cantonale qui remettrait les compteurs à zéro? «Pas sûr que cela soit la meilleure chose, regardez la façon dont le Tribunal fédéral a bloqué celle du Tessin», fait remarquer Philippe Kenel. Et puis une amnistie fédérale, il y en a déjà une – en version «light» – depuis 2010. Elle promet aux contribuables passant aux aveux de ne se voir imposer que le remboursement des impôts impayés et de (faibles) intérêts moratoires. Sans amende ni poursuite. Ce régime a déjà incité les Suisses à lever le voile sur plus de 25 milliards jusque-là ignorés du fisc. A Genève, le patrimoine ainsi «réintégré» entre 2010 et septembre 2016 totalise 3,2 milliards. Interrogée, l’Administration vaudoise des finances ne donne pas les détails sur ces régularisations.

A Genève, le phénomène s’accélère. Près de 1900 dénonciations spontanées ont été reçues entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016. Un courrier envoyé à la fin d’octobre à 90 000 bénéficiaires d’aides sociales – afin de les enjoindre à régulariser leur situation au plus tard à la fin de l’année – aurait par ailleurs provoqué une «bonne partie» des «centaines» de demandes de régularisation additionnelles arrivées depuis le 1er décembre, relate le porte-parole du Département des finances.

De quoi submerger les seize fonctionnaires genevois des impôts qui traitent les dénonciations spontanées. D’autant que ces centaines de «petits» cas rejoignent les contribuables régularisant des patrimoines de plusieurs dizaines de millions – dossiers qui remplissent chacun 10, voire 20 classeurs fédéraux. «Des mesures sont en cours d’examen pour faire face à cet afflux», reconnaît-on au sein de l’administration genevoise.

Reste à savoir si les contribuables soucieux de lever le voile sur leurs biens à l’étranger ces prochains mois – avant que la Suisse n’en reçoive le détail en 2018 – bénéficieront d’une certaine compréhension. Neuchâtel vient de le faire en décidant, avant Noël, de prolonger jusqu’à la fin de mars 2017 son régime de faveur. «Cette question est à l’étude avec l’Administration fédérale des contributions, qui pilote l’échange automatique d’informations», répond le Département genevois des Finances. La bonne résolution des premiers mois de 2017 pourrait donc bien se résumer à des week-ends de paperasse. Afin de remettre à plat l’ensemble de son patrimoine. Fastidieux. Pénible. Comme toute bonne résolution. (24 heures)