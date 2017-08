Du lait, du soleil et des abeilles

L’activité de l’entreprise est ancestrale: récolter du lait et le commercialiser. Alors que le XXIe siècle est outrageusement dominé par les groupes technologiques américains, et en particulier californiens, la société LRG (Laiteries Réunies Genève) pourrait, en comparaison, faire figure d’animal antédiluvien. Mais il suffit de se hisser sur le toit du siège de l’entreprise, nichée depuis des lustres dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates, pour s’apercevoir qu’elle a résolument pris le virage de la transition énergétique.

Plus de 2000 panneaux solaires y ont été posés, sur une surface de 4000 m2, soit l’équivalent de 40 appartements de 100 m2 ou de quatre villas situées chacune sur une parcelle de 1000 m2. Et, juché sur le toit de l’entreprise, Pierre Charvet, directeur général des LRG, indique que «cette installation solaire peut fournir de l’électricité pour 135 foyers genevois, soit plus de 500 personnes».

Gourmand, Pierre Charvet n’entend pas en rester là. Avec sa verve et sa force de conviction habituelle, il se tourne vers les représentants du propriétaire des panneaux solaires, la société PrimeEnergy Cleantech SA: «Nous aimerions 800 m2 de plus»! Khalid Belgmimi, le CEO de l’entreprise, l’écoute avec un large sourire. Avant de détailler son modèle d’affaires: «Il est simple. Nous proposons de louer nos panneaux solaires pour une durée de trente ans. Nous assurons la construction du parc et son exploitation. Les panneaux sont nettoyés une fois par an.»

Le miel de Plan-les-Ouates

Grâce à cette location, le propriétaire peut rénover sa toiture. «Et cela lui permet ensuite d’amortir son investissement pendant la durée de location». ajoute Khalid Belgmimi. L’installation, réalisée par PrimeEnergy Cleantech SA, a coûté un million de francs. Et les LRG ont déboursé de leur côté 200 000 francs.

La négociation entre les deux hommes pour l’extension éventuelle du parc solaire débute sur le toit des LRG, pratiquement au milieu d’une nuée d’abeilles tournoyant autour de ruchers disposés sur le site. Comme d’autres entreprises du canton, les LRG ont été convaincues par cet autre projet fleurant bon l’écologie. Mais Pierre Charvet expose aussi l’idée qu’il a eue derrière la tête. Il montre, en contrebas, un alignement de tilleuls bordant le chemin des Aulx. «Si les abeilles butinent bien, tout sera prêt, au début de septembre, pour le lancement d’un yoghourt nature parfumé au miel de tilleul.» Ce produit sera certifié GRTA (Genève Région?-?Terre Avenir), le label du terroir. «Nous escomptons produire 50 kilos par ruche, soit en tout 300 kilos», ajoute le directeur des LRG.

La bénédiction de Bertrand Piccard

En avril dernier, la manifestation d’inauguration avait été auréolée par la présence de Bertrand Piccard, l’une des personnalités helvétiques les plus innovantes du monde scientifique et économique. Le médecin et explorateur vaudois a préféré, confie-t-il, investir dans des obligations de la société PrimeEnergy Cleantech plutôt qu’en Bourse. Et son objectif n’est pas uniquement lié à ses convictions personnelles sur l’avenir de l’industrie solaire. «Si vous placez votre argent à la banque, il vous rapporte 0%. Dans ce type d’obligations, le rendement peut atteindre 4 à 5%», résume-t-il. «Ce n’est pas uniquement la question d’être écologique. C’est aussi celle d’être logique», ajoute-t-il.

Pour l’initiateur, patron et pilote de Solar Impulse, «la transition énergétique va se dérouler très rapidement. Hier, ce sont les milieux politiques qui avançaient dans cette direction et les milieux économiques qui freinaient. Aujourd’hui, c’est l’inverse. La plupart des industriels sont convaincus de l’importance du développement durable. Ils poussent en avant.». Et Bertrand Piccard ne partage pas l’avis des fabricants automobiles qui craignent pour l’avenir de leurs usines classiques. Pour le Vaudois, des emplois sont certes menacés. Mais, argumente-t-il, la transition énergétique va créer des centaines de milliers d’emplois dans la construction, pour mieux isoler les bâtiments, le développement des énergies renouvelables (pompes à chaleur, éolien, solaire, automobiles électriques, etc.). «J’ai roulé en voiture hybride dès 2004. Depuis six mois, je circule avec une automobile 100% électrique. Le trajet Genève-Lausanne aller-retour me coûte 1 à 2 francs en électricité.»

Entreprises centenaires

Retour sur le site des LRG. Pierre Charvet est intarissable. «Nous voulons aussi réduire nos stocks d’ammoniac, de neuf tonnes à 200 kilos, en renouvelant des groupes frigorifiques en trois étapes, jusqu’en 2019.» Les anciens fonctionnent avec trois tonnes d’ammoniac, les nouveaux avec 25 kilos seulement. Cette opération est aussi liée à la forte urbanisation connue par la commune de Plan-les-Ouates.

Le développement durable ne se cantonne pas aux aspects énergétiques, même si ceux-ci en représentent la plus grande part. Cette notion englobe aussi un système de valeurs. Le WEF (Forum de Davos), dont le siège est situé à Cologny, vient d’ailleurs de décider d’organiser un sommet spécial autour de cette thématique (lire nos encadrés). Les entreprises qui décident de les intégrer dans leur stratégie s’inscrivent précisément dans cette notion de «durabilité» et se soucient aussi de responsabilité sociale. «Nous essayons d’être à la pointe en matière d’énergies renouvelables, pour pérenniser l’entreprise», résume Pierre Charvet. Beaucoup de ces firmes parviennent ainsi à traverser les décennies, voire les siècles. C’est le cas pour les LRG, dont l’origine remonte à 1911.

