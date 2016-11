En Bourse, il faut savoir être patient

Imaginons que vous ayez pris un puissant somnifère au début de l’année 2015 et que vous vous réveilliez aujourd’hui, en ce mardi 22 novembre 2016, soit vingt-deux mois plus tard. Entre-temps, le monde de la finance a complètement changé. Les intérêts des emprunts d’Etat sont désormais négatifs et le cours de l’euro a chuté de façon vertigineuse.

La Bourse suisse, elle, est restée particulièrement stable: le 18 novembre 2016, les actions cotaient seulement en légère baisse de 1,8% par rapport au début de 2015. Sous l’effet des somnifères, vous n’avez pas vu que leur cours s’est plusieurs fois écroulé durant cette période. Mais chaque fois, le terrain perdu a été regagné au bout de six mois au maximum.

Mais pourquoi les investisseurs ont-ils tant de peine à ignorer les sautes d’humeur de la Bourse pendant quelques mois? La raison réside dans la psyché humaine. Nous préférons prendre une mauvaise décision plutôt que de ne rien faire du tout. L’agitation qui règne à la Bourse incite de nombreux investisseurs à faire feu de tout bois, quitte à dégrader la performance.

A cela s’ajoute un autre facteur: l’aversion pour les pertes. Nous souffrons en général beaucoup plus en cas de perte que nous ne nous réjouissons en cas de gain de même ampleur. Si les cours fléchissent temporairement, la tendance est de vendre nos actions, alors que si nous les gardions, elles pourraient rapporter gros à terme.

Un dicton dit que quand on dort, on ne pèche pas. Dans le domaine des placements aussi, l’inaction est un moyen efficace de ne pas violer ses principes en matière d’investissement. Oublions donc quelques mois les tribulations de la Bourse. (24 heures)