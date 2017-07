En mutation, IBM perd de plus en plus de revenus

«Il est temps que la nouvelle stratégie d’IBM commence à payer!» Comme l’a très bien résumé mercredi l’analyste Roberto Moreno sur le site financier The Street, ils sont de plus en plus nombreux à s’impatienter du manque de performance affiché par le géant informatique américain. Durant les vingt et un derniers trimestres, son chiffre d’affaires n’a en effet cessé de reculer. Rien que pour les trois derniers mois, IBM a engendré une perte de revenus supplémentaire de 5%, à 19,3 milliards de dollars (18,3 milliards de francs).

Groupe en pleine évolution

A l’origine de cette longue phase de déclin du chiffre d’affaires, le recentrage des activités de l’entreprise au cours des deux dernières décennies. IBM, dont l’histoire remonte à plus d’un siècle, s’est en effet lancée dans une mue complète avec l’objectif principal de renoncer à la majeure partie de ses activités classiques basées sur le hardware (vente de matériel) pour se tourner vers les services (software).

Tout en se séparant progressivement de ses divisions historiques – à l’exemple de sa branche PC revendue en 2004 à Lenovo pour 1,25 milliard de dollars – IBM a multiplié les acquisitions pour se renforcer dans plusieurs piliers de croissance jugés stratégiques, comme la cybersécurité, le Big Data ou encore l’intelligence artificielle. Sous la direction de Ginni Rometty depuis le 1er janvier 2012, IBM a par exemple développé un vaste programme informatique d’intelligence artificielle baptisé Watson.

Le potentiel du cloud

Dans cette quête de nouveaux relais de croissance, une activité a toutefois pris l’ascendant sur les autres: le cloud (stockage de données à distance). IBM ne cache en effet pas ses ambitions dans ce domaine qui devrait rapidement peser jusqu’à un quart de ses revenus annuels. Au dernier trimestre, le cloud a rapporté 3,9 milliards au géant informatique, un chiffre d’affaires en progression de 15%. De quoi placer IBM au sein des big four du secteur, derrière Microsoft, Amazon et l’américain Salesforce.

Beaucoup jugent toutefois cette transition vers le cloud beaucoup trop lente, à l’exemple de Jim Cramer. «Cette réorganisation prend trop de temps dans un environnement où vous faites face à Amazon, à Alphabet (Google) ou en encore à Microsoft», estime l’analyste vedette de la CNBC. Face à une telle concurrence, qui devrait encore s’exacerber dans les années à venir, les inquiétudes se multiplient. Elles sont suffisamment fortes pour avoir poussé un Warren Buffett à revoir ses positions.

Le puissant milliardaire américain, surnommé l’Oracle d’Omaha, était l’un des plus gros actionnaires du groupe jusqu’au printemps dernier, où il a cédé un tiers de ses actions. «IBM est certes une grande et puissante entreprise, mais elle fait aussi face à de grands et puissants concurrents», explique-t-il.

Si la position du géant informatique reste effectivement encore fragile dans un marché aussi compétitif, ce dernier a l’avantage d’être parvenu à rester très rentable malgré la chute de ses revenus. Lors des trois derniers mois sous revue, le bénéfice net atteignait 2,3 milliards de dollars, en baisse de 7%. Le groupe détient donc suffisamment de moyens pour se renforcer dans le cloud, à l’exemple de son acquisition en 2013 de Softlayer, un spécialiste du cloud, pour 2 milliards de dollars.

Erosion des revenus

En termes de résultats, IBM affirme tabler sur une amélioration de ses marges en 2017. «Le dernier trimestre s’est déroulé comme nous l’avions prévu, avec la poursuite de la croissance de nos impératifs stratégiques, qui sont désormais le reflet de notre croissance organique», explique son directeur financier, Martin Schroeter.

Beaucoup d’analystes s’attendent toutefois à ce que l’érosion des revenus se poursuive ces prochains mois et espèrent une inversion de tendance d’ici à la fin de l’an prochain au plus tôt.

(24 heures)