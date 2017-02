Fusion bloquée entre Cigna et Anthem

La justice américaine a interdit mercredi le projet de fusion à plus de 50 milliards de dollars (49,8 milliards de francs) des assureurs santé Cigna et Anthem. Elle a estimé qu'il conduirait à une réduction trop importante de la concurrence sur ce marché.

Le ministère de la justice, qui avait lancé des poursuites pour bloquer l'opération avec l'appui de plusieurs Etats américains, a «démontré que le rapprochement envisagé aurait probablement un effet important pour la concurrence sur ce qui est déjà un marché hautement concentré», estime la juge de Washington. «En conséquence, le tribunal n'autorise pas la fusion à avoir lieu».

Un autre juge, en Floride cette fois, avait déjà bloqué courant janvier une autre mégafusion entre deux acteurs du secteur, Aetna et Humana.

Les tarifs médicaux risquaient de flamber

Les deux fusions auraient redessiné le paysage de l'assurance-santé aux Etats-Unis, mais les autorités américaines avaient déposé l'été dernier des recours pour les empêcher. Elles avaient fait valoir que cela allait énormément réduire la concurrence, avec le risque en conséquence d'une flambée des coûts médicaux pour «des millions d'Américains».

Anthem avait annoncé un accord pour racheter Cigna fin juillet 2015, après plusieurs mois de négociations. L'opération, qui devait être payée en partie en numéraire et en partie en actions, valorisait Cigna à un peu plus de 54 milliards de dollars. Les deux assureurs affichaient alors un chiffre d'affaires combiné de 115 milliards de dollars et 53 millions de clients.

Quelques semaines plus tôt, Aetna avait obtenu l'accord de principe d'Humana pour le racheter en échange de 37 milliards de dollars. Leur fusion aurait donné naissance à une entité comptant 33 millions d'affiliés et réalisant un chiffre d'affaires également évalué à 115 milliards de dollars. (ats/nxp)