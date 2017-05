Globus va supprimer quelque 80 postes

Décidément les nuages ne semblent pas s’éloigner pour les grands détaillants suisses, surtout pour ceux actifs dans la mode. Du tourisme d’achat aux ventes en ligne, une accumulation de facteurs touchent de plein fouet les revenus des grandes chaînes. Le groupe Globus annonçait vendredi une réorganisation de ses filiales Globus, Globus Hommes et Schild. Les trois vont perdre leur identité propre et être regroupés sous la marque faîtière Globus.

Ce processus ne se fera toutefois pas sans casse sociale. Migros annonce que quelque 80 postes sur 400 seront supprimés à la centrale argovienne de Spreitenbach au cours des dix-huit mois à venir. A plus long terme, la saignée pourrait toutefois être plus importante. Migros parle d’une réévaluation complète de son réseau comptant 84 emplacements de vente et cela dans les cinq ans à venir: «Sur la base d’analyses détaillées, la fermeture de certains magasins et l’ouverture de nouveaux sera décidée.»

Unia s’offusque: «Les vagues déclarations d’intention de la Migros sont absolument insuffisantes.» Le syndicat appelle le groupe, - l’un des plus grands employeurs de Suisse -, «à assumer ses responsabilités sociales» et cela d’autant plus que les salariés de Spreitenbach subissent le deuxième à-coup en moins de deux ans. Fin 2015, 60 personnes ont été licenciées.

Sur la chaîne valdo-fribourgeoise, la Télé, Pierre Brunschwig, président du groupe BonGénie, évoquait jeudi soir la période complexe que vivent les magasins de mode depuis plusieurs années. Après une chute de 10% de ses revenus en 2015, l’érosion s’est poursuivie l’année dernière, de l’ordre de 2 à 3%. «Pour le moment nous ne constatons pas de rebond des activités», regrette le patron, conscient que le commerce traditionnel (les magasins physiques) devra être redimensionné ces prochaines années. Globalement, les deux enseignes suisses souffrent de la mauvaise santé du textile suisse. Ce marché s’est contracté de 11 à 8,5 milliards de francs au cours des dernières années.

La suroffre généralisée dans ce secteur a d’ailleurs plongé dans la tourmente certaines marques célèbres, telles que Benetton, Gap ou encore Quiksilver. «La mode devra se réinventer et chercher à mieux s’adapter à une clientèle qui achète désormais plus dans l’immédiateté», explique Pierre Brunschwig. BonGénie comme Globus restent toutefois convaincus du potentiel du magasin physique. «Nous allons construire un nouvel univers d’achat où les aspects offline et online seront indissociables», explique Beat Zahnd, président du conseil d’administration de Grands Magasins Globus SA et chef du département Commerce à la Fédération des coopératives Migros. (24 heures)