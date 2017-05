Grande émotion ce mardi à la Bourse suisse

Grande émotion ce mardi 9 mai 2017 à la Bourse suisse! Le Swiss Market Index (SMI), indice boursier regroupant les vingt principales valeurs (blue chips) du marché helvétique, cotées à la SIX Swiss Exchange, pourrait dépasser d’un moment à l’autre le plus haut niveau de son histoire, à savoir les 9548 du 4 juin 2007. Il ne lui reste plus qu’à grappiller environ 500 petits points pour dépasser cet échelon. Champagne!

Cette joie paraît, il est vrai, parfaitement justifiée. Elle marque la fin d’une décennie marquée par une terrible crise financière et économique. Quelques mots stimulent tout de suite les mémoires: subprimes, deuil du secret bancaire, échange automatique de renseignements en matière fiscale, Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act). A la tête d’une des banques les plus ébranlées dans le monde, Peter Wuffli, le président du directoire d’UBS, était contraint à la démission le 6 juillet 2007. Dans la tourmente, le SMI avait subi un recul de 55% entre juin 2007 et mars 2009.

Bon signe pour le marché de l'emploi

Maintenant retenons notre souffle! En Août 2015, le SMI se trouvait déjà à dix ridicules petits points de ses fameux 9548 points du 4 juin 2007. Mais patatras! La croissance chinoise a tout à coup inspiré de grands soucis sur les marchés financiers du monde entier. Il a fallu remettre le champagne au frais pendant près de deux ans.

Espérons dès lors que cette semaine de mai 2017 soit plus favorable à la corbeille helvétique. «Le SMI, en tant que tel, reflète certes avant tout l'état de santé de l'économie mondiale, mais sans aucun doute aussi celui de l'économie suisse. Celle-ci s'avère être l'une des plus ouvertes du monde. Nestlé, UBS, Roche ou Swatch Group sont des entreprises à vocation internationale. Leurs succès et leurs performances se répercutent complètement sur le marché de l'emploi helvétique. La multinationale vaudoise Nestlé produit plus en Suisse qu'elle ne vend en Suisse», rappelle Jérôme Schupp, analyste financier indépendant. (24 heures)