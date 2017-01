Gros bénéfice pour la BNS, les cantons s’en réjouissent

Pour la Banque nationale suisse (BNS), les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L’institution devrait avoir réalisé en 2016 un bénéfice de 24 milliards de francs. Un résultat qui contraste avec la perte de 23,3 milliards essuyée un an plus tôt. Les chiffres de 2016 sont provisoires, ils doivent être confirmés en mars, a indiqué hier l’institution. En 2014, la BNS avait dégagé un bénéfice de 38,3 milliards. Ces mouvements de yo-yo démontrent le niveau de volatilité dans le domaine.

«Satisfaits à double titre»

La performance de 2016 a surtout été rendue possible grâce à une plus-value de 19 milliards de francs sur les 645 milliards de francs de réserves en monnaies étrangères. Quant aux intérêts négatifs, ils auraient rapporté 1,46 milliard à l’institut d’émission monétaire.

L’annonce de la première estimation du résultat de la banque centrale intéresse au plus haut point la Confédération et les cantons, ces collectivités publiques devant pouvoir encaisser 1,5 milliard de francs, à raison d’un tiers pour la première et de deux tiers pour les seconds. La BNS est en effet en mesure de verser un dividende de 15 francs par action – le maximum prévu par la loi – ce qui assure l’attribution d’un milliard de francs à Berne et aux cantons. Le versement des 500 millions de francs restants s’explique par le fait qu’après affectation du bénéfice, le solde de la réserve pour distributions futures excède 20 milliards de francs. Confédération et cantons peuvent prétendre dans ce cas recevoir jusqu’à un milliard au maximum.

Les cantons se sont réjouis du résultat de la BNS. «Nous sommes satisfaits à double titre», a indiqué à l’ATS Charles Juillard, président de la Conférence des directeurs cantonaux des Finances (CDF). Le résultat 2016 ne le surprend pas, dans la mesure où la performance après neuf mois en 2016 le laissait présager.

333 millions en plus

«Il est frappant de voir l’amplitude d’un exercice à l’autre», relève le ministre jurassien, en référence aux 24 milliards de francs de bénéfices en 2016, qui font suite à la perte de 23,3 milliards lors de l’exercice 2015. «Le bilan est aussi favorable pour les cantons», poursuit le président de la CDF. La chose demande encore confirmation, mais ceux-ci devraient toucher quelque 333 millions de francs en plus par rapport au montant de base prévu dans la nouvelle convention régissant la distribution du bénéfice de la BNS, signée en novembre.

«C’est un surplus qui fera du bien», constate Charles Juillard. «Surtout dans un climat fiscal incertain, notamment du point de vue des personnes morales.» Le montant sera confirmé d’ici au début du mois de mars, le versement devant intervenir en mai. En l’état, une vingtaine de cantons ont inscrit une contribution de la BNS à leur budget 2017. (24 heures)