Grosse commande pour ABB en Californie

ABB fournira au Département de l'eau et de l'électricité de Los Angeles des équipements pour plus de 100 millions de francs dans le cadre des travaux de modernisation de la station de conversion de courant à haute tension de Sylmar.

Construite en 1970, la centrale de conversion de Sylmar, située au nord de Los Angeles, constitue un élément central du réseau électrique reliant la région du Nord-Ouest du Pacifique au sud de la Californie. Ce dernier permet de fournir l'électricité jusqu'à 3 millions de ménages.

La commande obtenue en Californie, qui a été comptabilisée au 4e trimestre 2016, fait suite à l'annonce mardi d'un très gros contrat de plus de 640 millions de francs auprès de l'exploitant du réseau électrique indien, Power Grid Corporation of India. Le projet consiste à raccorder la ville de Raigarh, située dans le centre de l'Inde, et à celle de Pugalur, dans l'Etat du Tamil Nadu. (ats/nxp)