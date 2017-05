Groupe E a presque triplé son bénéfice en 2016

Groupe E a triplé son résultat net en 2016. L'entreprise fribourgeoise active dans l'énergie a dégagé un bénéfice de 112 millions de francs, contre 37 millions l'année précédente.

Ce résultat est toutefois influencé par des effets exceptionnels, notamment des corrections de valeur liées à l'entreprise Alpiq, dans laquelle Groupe E a des parts. Corrigée de ces facteurs, la progression du bénéfice net est de 5,5%.

Quant au chiffre d'affaires, il a franchi pour la première fois la barre des 700 millions de francs. Il a augmenté de 7,4% à 704 millions.

Une diversification rentable

C'est la diversification de sa palette d'activités qui permet au groupe d'enregistrer une croissance exceptionnelle, a souligné le patron Dominique Gachoud vendredi devant la presse à Granges-Paccot. Il a ajouté que le programme d'économies lancé en 2014 porte ses fruits: une économie de 15 millions de francs est déjà réalisée, soit les deux tiers des 24 millions prévus d'ici à 2018.

Mais Groupe E évolue toujours dans un environnement exigeant, avec des prix durablement bas et des incertitudes concernant les conditions-cadre du marché, a tempéré Dominique Gachoud. Et d'espérer un vote positif sur la Stratégie 2050, pour apporter un cadre juridique plus clair. (ats/nxp)