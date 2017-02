Hausse des réservations de chambres en ligne

Hôtellerie La commission de l'économie du Conseil des Etats veut en finir avec les clauses tarifaires imposées par certaines plateformes. Plus...

Franc fort L'hôtellerie suisse a enregistré 0,3% de nuitées en moins sur un an en 2016. Entretien avec Jürg Schmid, directeur de Suisse Tourisme. Plus...

Hôtellerie Une croissance de 0,5% des nuitées hôtelières a été constatée en novembre 2016 par rapport au même mois l'année précédente. Plus...

Hôtellerie L'an passé, les indigènes ont davantage profité de séjourner en Suisse, au contraires des visiteurs étrangers. Plus...

Hôtellerie Malgré les attentats ou les grèves, l'Hexagone reste prisé des touristes. Il a accueilli 83 millions de visiteurs et devance les USA et l'Espagne. Plus...