Internet haut débit est un «service de base»

Le gendarme canadien de l'audiovisuel a annoncé mardi la création d'un fonds pour assurer l'accès au Canada à une connexion internet haut débit, qualifié de «service de base».

Le gouvernement investira 750 millions de dollars canadiens (535 millions d'euros) sur cinq ans pour assurer l'accès à une connexion internet haut débit (au minimum 50 mbits/s) pour tous les habitants du pays, a indiqué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans un communiqué.

Le président du CRTC Jean-Pierre Blais a défini la connexion internet haut débit comme un service «de base» et «vital» pour l'accès aux services publics tels que la santé et l'éducation, ainsi que les services bancaires, les boutiques en ligne, le divertissement et les réseaux sociaux. «Une connexion numérique fiable et de grande qualité est essentielle à la qualité de vie des Canadiens», a-t-il ajouté.

Les infrastructures actuelles du deuxième plus vaste pays au monde, qui s'étend sur près de 10 millions de kilomètres carrés, permet déjà à la plupart des foyers canadiens d'avoir un accès haut débit à internet. Cependant, près d'un Canadien sur cinq, souvent dans les zones les plus enclavées, ne bénéficie pas d'un accès optimal à internet, ce qui réduirait les possibilités de «participer à l'économie numérique», selon le CRTC. (afp/nxp)