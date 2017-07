Julius Baer: bénéfice net semestriel record

Banque Boris Collardi a touché 6,49 millions de francs, en hausse de 5,4%. Les enveloppes pour la direction et le conseil d'administration ont gonflé. Plus...

Suisse La banque zurichoise est confrontée depuis 2013 aux revendications du liquidateur d'une société en faillite. Plus...

Banque Le résultat net a plus que quadruplé sur un an à 622 millions de francs. Les afflux de nouveaux fonds ont atteint 12 milliards. Plus...