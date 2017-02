Kudelski conclut un partenariat avec Twitter

Kudelski et Twitter veulent renforcer leur collaboration. Le spécialiste vaudois de la sécurisation des contenus numériques et interactifs et le géant américain ont conclu un accord dont les modalités sont confidentielles.

La collaboration entre les deux groupes concernera des domaines d'intérêt commun, a indiqué Kudelski lundi.

Le groupe vaudois veut développer des partenariats avec les leaders de l'industrie des réseaux sociaux et vidéo et «se réjouit de travailler encore plus étroitement avec Twitter», précise le patron André Kudelski cité dans le communiqué.

«Kudelski possède une riche histoire d'innovation en matière de technologies vidéo et nous nous réjouissons de la poursuite de la collaboration», ajoute le groupe de réseau social américain. (ats/nxp)