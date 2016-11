L’Europe s’inquiète de la fièvre qui couve en Italie

L’Italie a la fièvre. Thermomètre de la confiance de la communauté financière internationale, le spread, ce différentiel entre le taux d’intérêt des obligations d’Etat allemandes et italiennes, est passé de 115 points en août à plus de 180 points au cours des derniers jours. Certes, la péninsule est encore loin des 574 points atteints en décembre 2011 lors de la longue agonie du gouvernement de Silvio Berlusconi, mais le signal envoyé par les marchés est clair: le référendum du 4 décembre sur une simplification du système politique inquiète.

Un refus dramatique

Les investisseurs internationaux ne sont toutefois pas devenus des exégètes de la Constitution italienne. C’est la lecture politique d’une possible victoire du non qui a retenti comme une alarme dans les salles de marché. Alors que Matteo Renzi a clarifié qu’il n’entendait pas rester à son poste en cas de défaite, la péninsule craint de replonger dans l’instabilité politique. Du déjà-vu dans un pays qui a connu 67 gouvernements en 70 ans… sauf que le chaos politique ferait du Mouvement 5 étoiles (M5S) le favori des prochaines élections. Et la première initiative d’un gouvernement M5S serait d’induire un référendum sur la permanence de la péninsule dans la zone euro.

Un pari politique risqué dans un cadre économique déjà peu rassurant. Depuis le début du siècle, la croissance italienne n’a même pas atteint la moitié de celle rencontrée en moyenne dans les autres nations européennes. La compétitivité des entreprises italiennes a augmenté de 5% quand elle a crû de 40% aux Etats-Unis, de 30% en France et en Grande-Bretagne, de 15% en Espagne et au Portugal. En tout, quelque 40% des créances douteuses de toute la zone euro sont détenus par des banques italiennes. La tempête qui menace la péninsule pourrait gagner tout le continent. «Le 5 décembre au matin, l’Europe risque de se réveiller avec la menace de se désintégrer à court terme», écrit le Financial Times.

Soutiens politiques risqués

Les grandes institutions font donc ce qui est en leur pouvoir pour sauver le soldat Renzi de ce mauvais pas. Barack Obama et Angela Merkel ont soutenu les réformes engagées par le gouvernement transalpin. La Commission européenne a renvoyé à l’après-scrutin son jugement, qui ne pourra qu’être sévère, sur le projet de budget italien 2017. La Banque d’Italie s’est prononcée sur la nécessité de réformer le bicaméralisme parfait, comme le propose le référendum. La Confindustria, le syndicat patronal, met en garde contre une chute du PIB de 1,7% en cas de victoire du non.

Des efforts qui risquent de se révéler contre-productifs. Alors qu’il avait été élu pour «envoyer à la casse la vieille politique», Matteo Renzi apparaît désormais comme le représentant de la grande finance, des institutions et des élites. Une étiquette lourde à porter quand souffle le vent du populisme. (24 heures)