L’Oculus Rift, le pari compliqué de Zuckerberg

«La réalité virtuelle sera la prochaine révolution technologique et fera partie du quotidien de plusieurs milliards de gens.» Cette assertion, Mark Zuckerberg la défend depuis plusieurs années. Le fondateur et patron de Facebook, le réseau social aux deux milliards d’utilisateurs, y croit tellement qu’il n’a pas hésité en 2014 à mettre jusqu’à 3 milliards de dollars sur la table pour s’emparer de la société Oculus VR. Mais voilà, la réalité commerciale, et non virtuelle cette fois, apparaît bien en dessous des attentes originelles.

Les ventes du fameux Oculus Rift, ce casque à réalité virtuelle présenté en grande pompe au Consumer Electronic Show de Las Vegas en janvier 2016, peinent à décoller. Le discours du puissant homme d’affaires américain s’est d’ailleurs vite adapté. Dans une interview donnée à Business Insider, ce dernier confiait ne pas vraiment savoir combien de temps il faudra pour que l’écosystème autour de la réalité virtuelle se forme. «Cela pourrait prendre cinq, dix, voire peut-être quinze ou vingt années. Pour ma part, j’estime qu’il mettra une décennie à se transformer en marché de masse, comme cela fut le cas pour le smartphone.»

«J’estime que l’écosystème autour de la réalité virtuelle mettra une décennie à se transformer en marché de masse»

Pour la filiale de Facebook, la situation a empiré en début d’année, puisqu’elle a écopé d’une amende de 500 millions de dollars pour vol de technologie. Le procès infligé par la société Zenimax serait d’ailleurs à l’origine du départ, au printemps dernier, de Palmer Luckey, le cofondateur de l’Oculus.

Rabais de prix drastiques

Cette accumulation de contrecoups a contraint Mark Zuckerberg à revoir sa stratégie. En résonance certainement aux nombreuses critiques survenues dès le départ, Facebook a adapté le prix de son gadget. Après une première forte réduction au mois de mars, où l’Oculus Rift est passé de 798 à 598 dollars, le groupe américain vient de casser provisoirement le prix de son gadget. Durant les cinq prochaines semaines, l’Oculus Rift sera ainsi commercialisé pour la somme de 399 dollars. «Cette réduction ne doit pas être interprétée comme un signe de faibles ventes», a tenté de convaincre Jason Rubin, vice-président en charge des contenus pour l’Oculus.

A ce prix, l’Oculus Rift devient surtout plus abordable en comparaison du casque de son principal concurrent: la PlayStation VR de Sony. Commercialisé dès octobre 2016, l’objet s’est écoulé, en quatre mois, à plus de 900 000 unités (contre 243 000 Oculus). De quoi parvenir à dépasser les attentes de son propriétaire japonais. Aux yeux de la sphère d’analystes qui s’intéressent à cette technologie, les ambitions de Sony étaient toutefois jugées très prudentes, voire même trop modestes.

Couper dans les coûts

En termes de coûts, Facebook a également décidé de réduire drastiquement la voilure en renonçant notamment à une grande partie des 500 sites gratuits de démonstration mis en place aux Etats-Unis avec la collaboration de l’enseigne Best Buy. Il a surtout abandonné la production de contenu en fermant au mois de mars 2017 son Oculus Story Studio , une entité dédiée exclusivement à la production de films pour son casque de réalité virtuelle.

«Cette réduction des prix ne doit pas être interprétée comme un signe de faibles ventes»

Même si le groupe assure être prêt à mettre quelque 250 millions de dollars dans la production de contenu à l’aide de partenaires externes, ce choix interpelle, tant ce facteur sera clé pour parvenir à conquérir un public plus large. Or, actuellement, l’offre est jugée par un grand nombre d’observateurs comme largement insuffisante.

Pour le moment, il est encore difficile de savoir à quel point les mauvaises ventes de l’Oculus Rift et les réductions des dépenses en cours mettent en péril ou non les projets développés à Zurich. Pour mémoire, à la fin de l’année dernière, Facebook y avait en effet repris tout un projet baptisé Zurich Eye. Comptant une dizaine de chercheurs de l’Université de Zurich ainsi que de l’EPFZ, le groupe américain l’avait totalement intégré dans sa filiale Oculus.

Globalement, après l’euphorie des premiers jours, le doute s’empare de la sphère professionnelle active autour de la VR. Certains se demandent déjà si cette technologie parviendra à vraiment percer auprès du grand public de manière aussi importante que le smartphone ou la console de jeux. Quant à Mark Zuckerberg, l’empereur incontesté des réseaux sociaux, son couronnement dans l’univers de la réalité virtuelle semble loin d’être garanti. (24 heures)